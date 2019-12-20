【人行操作】東方金誠：明年ＬＰＲ有望持續下調，春節前或降準

《經濟通通訊社２０日專訊》東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳表示，本月

ＭＬＦ利率保持穩定，或是此次ＬＰＲ報價未延續下調的直接原因。作為ＬＰＲ報價的基礎，

１２月央行開展兩次ＭＬＦ的操作利率均持平於３﹒２５％。這意味著本次ＬＰＲ報價過程中，

商業銀行未下調加點幅度：商業銀行加點主要考慮銀行資金成本、風險溢價水平和信貸市場供需

狀況。

報告認為，降息周期已經啟動，２０２０年ＬＰＲ有望持續下調。未來ＭＬＦ利率還將經歷

一個「小步慢走」式的持續下調過程。這將帶動一年期ＬＰＲ走出更大幅度下行軌跡，從而切實

降低實體經濟融資成本，為基建及製造業投資提供重要支撐。在主要針對居民房貸的五年期以上

ＬＰＲ方面，預期其也將保持下行態勢，但下行幅度或遜於一年期ＬＰＲ，這將在穩定房地產市

場運行的同時，體現「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」。



＊明年或再試試２－３次普遍降準＊



報告又指，春節前可能實施降準。下一步為激勵商業銀行下調ＬＰＲ報價，提升其放貸能力

，央行除了將下調ＭＬＦ利率，加大公開市場操作力度，帶動貨幣市場利率震盪下行，降低商業

銀行平均邊際資金成本外，２０２０年還可能再實施２－３次、共計１﹒５至２﹒０個百分點左

右的普遍降準。其中，春節前可能會降準０﹒５個百分點，這同時也可起到緩解季節性資金壓力

作用。（ｗｌ）

