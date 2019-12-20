【聚焦人幣】人行在香港成功發行１００億元人民幣央行票據

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日（２０日）在香港成功發行１００億元人

民幣央行票據，期限６個月，中標利率為２﹒９％。此次發行全場投標總量超過２９０億元，是

發行量的２﹒９倍。

２０１８年１１月以來，人民銀行先後在香港發行了１４期、１７００億元人民幣央行票據

，逐步建立了在香港發行央行票據的常態機制，目前餘額為８００億元。（ｗｌ）

