【聚焦人幣】人行在香港成功發行１００億元人民幣央行票據

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日（２０日）在香港成功發行１００億元人
民幣央行票據，期限６個月，中標利率為２﹒９％。此次發行全場投標總量超過２９０億元，是
發行量的２﹒９倍。
２０１８年１１月以來，人民銀行先後在香港發行了１４期、１７００億元人民幣央行票據
，逐步建立了在香港發行央行票據的常態機制，目前餘額為８００億元。（ｗｌ）
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