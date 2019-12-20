  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 09:14

【回歸廿年】澳門金管局：澳門銀行辦個人人幣兌換業務將不再限額

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行宣布，提高澳門居民個人人民幣跨境匯款限額、批准
澳門移動支付工具於內地受理使用，並允許以試點銀行的方式為澳門居民代理見證開立內地銀行
賬戶。對此，澳門金融管理局表示，歡迎上述措施的公布與實施，相關安排將有助於澳門人民幣
業務發展，並為粵港澳大灣區的金融巿場互聯互通、民生金融服務建設打下堅實基礎。
　　據澳門金管局介紹，人民銀行宣布的具體措施，包括將澳門居民每人每天向內地人民幣同名
賬戶匯款限額，由５萬元提升至８萬元；正式批准澳門移動支付工具在珠海受理使用。此外，個
別銀行獲批作為試點銀行，為澳門居民以代理見證的方式開立內地銀行賬戶。

＊撤銷此前２萬元人民幣兌換限額的規定＊

　　另一方面，為配合人民銀行的措施，澳門銀行辦理個人人民幣兌換業務將不再設置限額，而
兌換業務所產生的頭寸，將改為通過離岸人民幣市場進行平盤，也意味著此前２萬元人民幣的兌
換限額的規定撤銷。
　　澳門金管局稱，隨著粵港澳大灣區進一步融合發展，區內經貿與人員往來愈加頻繁，此次推
出的多項措施，將引導金融機構提供更多便捷的跨境金融服務。同時，澳門金管局將持續與內地
有關部委磋商合作，積極研究和落實其他支持大灣區發展的金融措施。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態20/12/2019
特朗普：不憂彈劾 民主黨政治自殺
生財有道19/12/2019
【本港樓市】新一期綠置居49折周五起派表 入場費僅82萬
FOCUS19/12/2019
【FOCUS】侵侵彈劾「斷正」福禍難料 民主黨需防蹈工黨覆轍
生財有道19/12/2019
《開市Good Morning》林家亨：料丘鈦下試13元
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】明年為建成小康社會決勝年 降準降息可期
中國故事19/12/2019
【回顧展望－衝破迷霧】包商之禍考驗金融體系 民企違約率料續升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金