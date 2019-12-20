【回歸廿年】澳門金管局：澳門銀行辦個人人幣兌換業務將不再限額

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行宣布，提高澳門居民個人人民幣跨境匯款限額、批准

澳門移動支付工具於內地受理使用，並允許以試點銀行的方式為澳門居民代理見證開立內地銀行

賬戶。對此，澳門金融管理局表示，歡迎上述措施的公布與實施，相關安排將有助於澳門人民幣

業務發展，並為粵港澳大灣區的金融巿場互聯互通、民生金融服務建設打下堅實基礎。

據澳門金管局介紹，人民銀行宣布的具體措施，包括將澳門居民每人每天向內地人民幣同名

賬戶匯款限額，由５萬元提升至８萬元；正式批准澳門移動支付工具在珠海受理使用。此外，個

別銀行獲批作為試點銀行，為澳門居民以代理見證的方式開立內地銀行賬戶。



＊撤銷此前２萬元人民幣兌換限額的規定＊



另一方面，為配合人民銀行的措施，澳門銀行辦理個人人民幣兌換業務將不再設置限額，而

兌換業務所產生的頭寸，將改為通過離岸人民幣市場進行平盤，也意味著此前２萬元人民幣的兌

換限額的規定撤銷。

澳門金管局稱，隨著粵港澳大灣區進一步融合發展，區內經貿與人員往來愈加頻繁，此次推

出的多項措施，將引導金融機構提供更多便捷的跨境金融服務。同時，澳門金管局將持續與內地

有關部委磋商合作，積極研究和落實其他支持大灣區發展的金融措施。（ｗｌ）

