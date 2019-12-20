《神州縱橫－凌昆》中國企業宜去美元化

《神州縱橫》當中美貿戰隨達成首階段協議有緩和趨向之時，必須避免過分樂觀；圍繞華為

等ＩＴ企業的科技戰仍在升溫，一些新發展更值得注意。



＊打壓華為措施陸續有來＊



美國最近再把華為的供給禁令延遲９０日。華為被列入實體清單後美國企業向其供應產品或

服務均受限制，但為了給予美方企業適應部分禁令一再延期。對華為來說這也帶來了更多調整時

間，但從長遠看還是要另覓供應源。與此同時，禁制市場進入則有增無已，美國聯邦電信局

（ＦＣＣ）進一步禁限政府採用中企設備，為此華為已興訟告ＦＣＣ違憲。此外，傳聞美國又正

考慮禁制使用美國技術的外國企業向華為供貨。在這方面本來已有禁令：若技術中超過２５％源

自美國則不得供給，新規章可能進一步強化限制。尤令人關注者是華為的重要蕊片供應者之一台

積電會否被列入禁供名單：因其生產過程使用了很多美國設備及材料。故有人建議若美國真的介

入兩岸供應鏈則應興師武統。無論如何，華為正盡力減少對美國的市場及供給依賴：宣布華為設

備可不用美國零部件，而即使不用Ｇｏｏｇｌｅ軟件仍可成世界第一ＩＴ商，看來鴻蒙操作系統

將要登位。此外，華為還計劃把在美國的研發中心搬往加拿大，並考慮在歐洲設廠。事實是在美

國經營將麻煩日多早走早著，華為在美國農村的ＩＴ業務也應撤了。由此做成的巨大不便或可令

美國決策者清醒一下。



＊科技戰伸延至金融戰＊



還有一項更為震撼並被稱為核選項的消息：傳聞美國正考慮把華為列入「特別制定國民清單

」（ＳＤＮ），如是將被禁進入美國金融體系、禁用美元交易，甚至凍結資產。此項曾用於俄俄

羅斯及伊朗企業，之前曾考慮把華為列入但被擱置，改列實體清單，但最近又傳重新考慮列入。

這樣一面顯示美國打壓華為等中企之心不死，行動也日趨極端，另一面也表示美國有意且不怕把

戰火引向金融領域。當然，如果華為退出美國市場則此招將難起作用，與其他國家交易大可避開

美元。無疑ＳＤＮ傳聞對中國及其企業是個警號，在美國全力遏制中國之際，啟動金融戰乃早晚

之事，中方早作準備勝於到時才作應對。可考慮：（一）逐涉減磅美元資產，包括美股、債、匯

及房地產等。（二）停止以美元集資，停發美元債及赴美上市，在美上市企業宜退市。（三）結

束在美國銀行系統開戶及存貸，交易也宜避免使用美元。（四）中國銀行系統及金融機構宜減少

及嚴控與美國銀行系統及投行交往。除了ＳＤＮ及其他可能出台的金融管控法規外，必須認識美

元也是美國長臂管治的重要工具。總之，去美元化此其時矣。《資深評論員 凌昆》

