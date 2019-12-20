《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元（人民幣．下同）
１４天期逆回購操作。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。以全周計，全口徑淨投放
６４４０億元。
另外，ＬＰＲ今日將迎來１２月報價。市場人士認為，人行連續三日大額淨投放，而且供給
的主要是跨年資金，隨著資金面更趨寬鬆，市場預期也更為樂觀，年底流動性料基本無壓力。此
外，人行本周一（１６日）進行的ＭＬＦ（中期借貸便利）操作利率持平，市場料本次ＬＰＲ利
率大概率亦持平。（ｗｌ）
20/12/2019 09:20
【人行操作】消息稱人行今進行１５００億逆回購，淨投１５００億
《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元（人民幣．下同）
１４天期逆回購操作。
公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。以全周計，全口徑淨投放
６４４０億元。
另外，ＬＰＲ今日將迎來１２月報價。市場人士認為，人行連續三日大額淨投放，而且供給
的主要是跨年資金，隨著資金面更趨寬鬆，市場預期也更為樂觀，年底流動性料基本無壓力。此
外，人行本周一（１６日）進行的ＭＬＦ（中期借貸便利）操作利率持平，市場料本次ＬＰＲ利
率大概率亦持平。（ｗｌ）
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