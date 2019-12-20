【人行操作】消息稱人行今進行１５００億逆回購，淨投１５００億

《經濟通通訊社２０日專訊》市場消息指，人行今日將進行１５００億元（人民幣．下同）

１４天期逆回購操作。

公開市場今日有無逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。以全周計，全口徑淨投放

６４４０億元。

另外，ＬＰＲ今日將迎來１２月報價。市場人士認為，人行連續三日大額淨投放，而且供給

的主要是跨年資金，隨著資金面更趨寬鬆，市場預期也更為樂觀，年底流動性料基本無壓力。此

外，人行本周一（１６日）進行的ＭＬＦ（中期借貸便利）操作利率持平，市場料本次ＬＰＲ利

率大概率亦持平。（ｗｌ）

