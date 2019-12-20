【人行操作】人行千五億逆回購利率持平，全周淨投放創１１個月高

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１５００億元（人民幣．下同）

１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒６５％。

公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。元旦春節將至，為確保跨年資金

流動性穩定充裕，人行本周連續三日大額逆回購，連同周一進行的增量續做３０００億ＭＬＦ，

本周全口徑累計淨投放６４４０億元，創１１個月新高。

與此同時，人民銀行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒１５％，５年

期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒８％，均與上月持平。（ｗｌ）

