《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１５００億元（人民幣．下同）
１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒６５％。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。元旦春節將至，為確保跨年資金
流動性穩定充裕，人行本周連續三日大額逆回購，連同周一進行的增量續做３０００億ＭＬＦ，
本周全口徑累計淨投放６４４０億元，創１１個月新高。
與此同時，人民銀行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒１５％，５年
期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒８％，均與上月持平。（ｗｌ）
20/12/2019 10:02
【人行操作】人行千五億逆回購利率持平，全周淨投放創１１個月高
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行的１５００億元（人民幣．下同）
１４天期逆回購中標利率持平，為２﹒６５％。
公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放１５００億元。元旦春節將至，為確保跨年資金
流動性穩定充裕，人行本周連續三日大額逆回購，連同周一進行的增量續做３０００億ＭＬＦ，
本周全口徑累計淨投放６４４０億元，創１１個月新高。
與此同時，人民銀行公布，１２月１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒１５％，５年
期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為４﹒８％，均與上月持平。（ｗｌ）
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