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20/12/2019 11:27

【回歸廿年】習近平以四個「始終」總結澳門一國兩制成功實踐經驗

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家主席習近平在慶祝澳門回歸２０周年大會上發言，總結澳
門在一國兩制成功實踐中的４點重要經驗。
　　第一，始終堅定一國兩制制度自信。廣大澳門同胞認同一國兩制是澳門保持長期繁榮穩定的
最佳制度。「從不為一時之曲折而動搖，從不為外部之干擾而迷惘」，善於把握國家重大發展戰
略和一系列政策支持帶來的機遇，乘勢而上，在融入國家發展大局中實現自身更好發展。
　　第二，始終準確把握一國兩制正確方向。旗幟鮮明維護憲法和基本法確定的憲制秩序，尊重
國家主體實行的社會主義制度，正確處理涉及中央和特別行政區關係的有關問題。行政、立法、
司法機關堅守「一國」原則底線，自覺維護中央權力和基本法權威。
　　第三，始終強化一國兩制使命擔當，把成功實行一國兩制、澳人治澳、高度自治作為共同使
命，並把這一擔當同實現中華民族偉大復興的中國夢緊密聯繫在一起。澳門政府團結帶領社會各
界人士，積極探索適合澳門實際的治理方式和發展路徑，集中精力發展經濟，切實有效改善民生
，堅定不移守護法治，循序漸進推進民主，包容共濟促進和諧，讓澳門煥發出蓬勃向上的生機活
力。
　　第四，始終築牢一國兩制社會政治基礎。習近平讚揚澳門人素有愛國傳統，有強烈的國家認
同感、歸屬感和民族自豪感，這是一國兩制在澳門成功實踐的最重要原因。特別行政區政府和社
會各界高度重視弘揚愛國傳統，堅決落實以愛國者為主體的澳人治澳，特別行政區政權機關均以
愛國者為主組成，愛國愛澳力量日益發展壯大，愛國愛澳核心價值在澳門社會居於主導地位。在
行政長官親自領導、政府部門切實履職、社會各界共同參與下，澳門各類學校的愛國主義教育有
聲有色，國家意識和愛國精神在青少年心田中深深扎根。（ｅｙ）

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