【回歸廿年】習近平：做好橫琴開發，以大數據等技術推進政府管理

《經濟通通訊社２０日專訊》國家主席習近平在慶祝澳門回歸２０周年典禮上對澳門新一屆

政府和社會各界提出４點希望，一是堅持與時俱進，進一步提升特別行政區治理水平。推進公共

行政等制度改革，提高政府管治效能，促進治理體系和治理能力現代化。要善用科技，加快建設

智慧城市，以大數據等信息化技術推進政府管理和社會治理模式創新。



＊習近平沒提及設立人民幣計價證券交易所＊



二是希望澳門堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。圍繞「一中心、一平台、一基

地」的目標定位，堅持規劃先行，注重統籌協調，有序推進各項部署。要積極對接國家戰略，把

握共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的機遇，更好發揮自身所長，增強競爭優勢。當前，特

別要做好珠澳合作開發橫琴這篇文章，為澳門長遠發展開辟廣闊空間、注入新動力。

早前有外媒指，習近平將宣布在澳門設立一個以人民幣計價的證券交易所，但習近平在典禮

發言中並沒有提及這一點。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生。加強交通、能源、環保、信息、城市安全等公

共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質。要積極回應市民關切，著力解決住房

、醫療、養老等方面的突出問題，更加關注對弱勢群體的幫助和扶持。要不斷提高教育水平，打

造高標準教育體系，為青少年成長成才創造更好條件。

四是堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，廣泛凝聚共建澳門的社會共識。要加強社團建設，充分

發揮眾多愛國愛澳社團在政府和市民之間的溝通橋梁作用。（ｅｙ）

