  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 15:32

【ＦＯＣＵＳ】習主席提澳門「四經驗」，弦外勉港融入「一國」

　　【ＦＯＣＵＳ】澳門回歸２０周年，儘管早前盛傳的「開設以人民幣計價的證券交易所」暫
欠奉；但人民銀行、銀保監、商務部等大禮連環送，仍足證這個「全面準確貫徹」一國兩制的「
模範生」獲北京青睞有加。
　　細聽國家主席習近平周五（２０日）對澳門「四經驗」最新總結的弦外之音，都預示香港難
避從強調「兩制」走向堅定「一國」的自我實現。與澳門人口土地規模、產業優勢乃至《基本法
》「基因」都差異甚大的香港，未來固然要力保特色、自我爭氣，惟借鑑近鄰，融入國家發展大
局「和氣致祥」，亦是行穩致遠之道。

＊人行、銀保監、商務部連環送大禮＊

　　一國兩制「模範生」澳門迎來回歸２０周年之際，祖國大禮連環而至。先是人行宣布上調澳
門居民每人每日人民幣匯款內地限額由５萬元至８萬元；隨即再開放澳門本地電子錢包在內地使
用，及開展澳門代理見證開戶試點。
　　緊接著是銀保監及商務部「贈興」，前者宣布將澳門納入保險資金境外可投資地區；後者積
極支持澳門發展會展業、特色金融、跨境電子商務等，大力推動內地融資租賃企業落戶、建設鑽
石和寶石交易中心、推動「國際基礎設施投資與建設高峰論壇」等大型國際品牌展會落戶等。
　　儘管早前盛傳的「開設以人民幣計價的證券交易所」、「加快發展人民幣結算中心業務」等
大禮包暫欠奉，但周五出席回歸慶典的習主席盛讚澳門成功實踐一國兩制的４點經驗，再引發提
點一水之隔香港的猜測。

＊基因不同，自我爭氣勿忘和氣致祥＊

　　「四經驗」具體包括：（一）始終堅定一國兩制制度自信；（二）始終準確把握一國兩制正
確方向；（三）始終強化一國兩制使命擔當；（四）始終築牢一國兩制社會政治基礎。他並意有
所指地強調，香港、澳門兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳
，「絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務」。
　　澳門陸地面積僅香港零頭，以博彩業一業獨大，人均ＧＤＰ卻是香港的１﹒７倍；其《基本
法》未有如香港般寫入「最終達至普選行政長官目標」，及內地出生的居民人口比例高達
４４％，或亦令港澳先天基因有別。惟香港經歷反修例風暴一役，面對澳門這面鏡子，未來恐難
避從強調「兩制」走向堅定「一國」的自我實現。
　　在港人眼中，自己或與「著緊生活、政治冷感」的澳人不同，「港情」與「澳情」亦不可能
照辦複製。但在中港加速融合的大洪流之下，未來固然要力保特色、自我爭氣；惟借鑑近鄰，融
入國家發展大局「和氣致祥」，亦是行穩致遠之道。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS20/12/2019
【FOCUS】習主席提澳門「四經驗」 弦外勉港融入「一國」
生財有道20/12/2019
【嚟緊炒D乜】旺旺炒節目因素望8元 線上線下發展業績看高一線
生財有道20/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：今日恒指關鍵27850
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】波音、聖母齊飲泣 令和、歐盟人事新
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花 「金毛雙傑」同陷泥沼
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】中美「國運」之爭 「關稅人」全球撩交打
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金