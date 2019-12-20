【ＦＯＣＵＳ】習主席提澳門「四經驗」，弦外勉港融入「一國」

【ＦＯＣＵＳ】澳門回歸２０周年，儘管早前盛傳的「開設以人民幣計價的證券交易所」暫

欠奉；但人民銀行、銀保監、商務部等大禮連環送，仍足證這個「全面準確貫徹」一國兩制的「

模範生」獲北京青睞有加。

細聽國家主席習近平周五（２０日）對澳門「四經驗」最新總結的弦外之音，都預示香港難

避從強調「兩制」走向堅定「一國」的自我實現。與澳門人口土地規模、產業優勢乃至《基本法

》「基因」都差異甚大的香港，未來固然要力保特色、自我爭氣，惟借鑑近鄰，融入國家發展大

局「和氣致祥」，亦是行穩致遠之道。



＊人行、銀保監、商務部連環送大禮＊



一國兩制「模範生」澳門迎來回歸２０周年之際，祖國大禮連環而至。先是人行宣布上調澳

門居民每人每日人民幣匯款內地限額由５萬元至８萬元；隨即再開放澳門本地電子錢包在內地使

用，及開展澳門代理見證開戶試點。

緊接著是銀保監及商務部「贈興」，前者宣布將澳門納入保險資金境外可投資地區；後者積

極支持澳門發展會展業、特色金融、跨境電子商務等，大力推動內地融資租賃企業落戶、建設鑽

石和寶石交易中心、推動「國際基礎設施投資與建設高峰論壇」等大型國際品牌展會落戶等。

儘管早前盛傳的「開設以人民幣計價的證券交易所」、「加快發展人民幣結算中心業務」等

大禮包暫欠奉，但周五出席回歸慶典的習主席盛讚澳門成功實踐一國兩制的４點經驗，再引發提

點一水之隔香港的猜測。



＊基因不同，自我爭氣勿忘和氣致祥＊



「四經驗」具體包括：（一）始終堅定一國兩制制度自信；（二）始終準確把握一國兩制正

確方向；（三）始終強化一國兩制使命擔當；（四）始終築牢一國兩制社會政治基礎。他並意有

所指地強調，香港、澳門兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳

，「絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務」。

澳門陸地面積僅香港零頭，以博彩業一業獨大，人均ＧＤＰ卻是香港的１﹒７倍；其《基本

法》未有如香港般寫入「最終達至普選行政長官目標」，及內地出生的居民人口比例高達

４４％，或亦令港澳先天基因有別。惟香港經歷反修例風暴一役，面對澳門這面鏡子，未來恐難

避從強調「兩制」走向堅定「一國」的自我實現。

在港人眼中，自己或與「著緊生活、政治冷感」的澳人不同，「港情」與「澳情」亦不可能

照辦複製。但在中港加速融合的大洪流之下，未來固然要力保特色、自我爭氣；惟借鑑近鄰，融

入國家發展大局「和氣致祥」，亦是行穩致遠之道。

