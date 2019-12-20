【回顧展望－大破大立】中美「國運」之爭，「關稅人」全球撩交打

《經濟通通訊社記者俞瑾２０日報道》如果要用一種顏色描述２０１９年的世界，或許是紅

色警號－－多國示威、脫歐死線、驢象黨爭；也或許是黑色幽默－－貿戰四起、波音停飛、特金

相會……這一年，世界原本的合作、有序、可預測，似乎全被對抗、紛亂、反覆無常所替代。惟

大破之後會否大立，如同經歷地震海嘯或火山噴發後，誕生一片新新世界，２０２０會否有綠色

希望在前？

今年全球政經的頭條新聞，當屬中美兩巨頭從競逐走向對抗，並引發數千億美元計的關稅戰

、牽涉５Ｇ巨擘華為的科技戰、時隔２５年再現「匯率操縱國」的貨幣戰。兩個最大經濟體之外

，美國與歐洲、墨西哥、加拿大、巴西、阿根廷、印度，日本與南韓之間，關稅威脅你來我往，

過去７０年全球化進程確立的供應鏈面臨「大執位」。



＊科技、匯率牌亂飛，意識形態現新冷戰＊



先看中美，若從去年３月華府啟動「３０１調查」起計算，此場本質是地球村老大、老二「

國運」之爭的貿易戰，已擾攘逾１８個月。儘管兩國於１２月１５日關稅再升級「死線」前不到

３６小時宣布達成第一階段經貿協議，但業已生效且未取消的關稅仍然規模不菲。

其中，美國對華額外加徵的關稅包括：２５００億美元２５％、１２５０億美元７﹒５％關

稅；中國對美額外加徵的關稅包括：５００億美元２５％、６００億美元５％－２５％、７５０

億美元（部分生效）５％或１０％。

關稅戰之外，華府６月曬出對華為的出口管制實體清單；８月５日，人民幣棄守７算大關；

同日，美國財政部時隔２５年再將中國列入「匯率操縱國」；８月８日，北京一不做二不休，逾

１１年來首次將中間價歷史性地設於７算下方（７﹒００３９）。

兩國不單於經濟、科技領域從合作共治走向對抗遏制，地緣政治大師美國前國務卿基辛格謂

之「中美關係再也回不去了」；更隨美國副總統彭斯１０月發布「新鐵幕演說」、總統特朗普

１２月初簽署《香港民主與人權法案》等，於意識形態領域漸滑向新冷戰邊緣。



＊從飛機到汽車，美歐「復仇」記未到頭＊



自詡「關稅人」的特朗普，於２０１９年全球「撩交打」。先是美國貿易代表辦公室４月提

出對１１０億美元歐盟商品加徵關稅清單，以報復歐盟對空中巴士補貼；歐盟隨後「晒馬」對美

２００億歐元貨品徵稅清單。

隨後５月，美歐爭拗從飛機轉至汽車，特朗普據「２３２條款」調查威脅對歐盟汽車及零部

件加徵關稅；歐盟再以３５０億歐元美國商品加徵額外關稅「反威脅」。雙方一輪互嚇之後，卻

突然於７月宣布達成共識，共同努力達至零關稅、零非關稅壁壘，以及對非汽車類產品實施零補

貼。

不過休戰未幾，爭端再隨１０月世貿裁定空中客車公司接受違規政府補貼，允許美國對總值

７５億美元的歐洲貨品加徵關稅而升級。１０月１８日起，美國對法德英西聯合製造的空客飛機

加徵１０％關稅，對法國紅酒、意大利乳酪、蘇格蘭威士忌、德國工業品等加徵２５％關稅生效

。歐盟預言，將在明年初世貿就波音爭議作出裁決時實施報復。

進入１２月，美國再以法國開徵數碼稅令美國科企受不公平影響為由，預告擬對法國紅酒、

手袋等２４億美元商品徵收１００％關稅反制。



＊生於亂世，美韓、美日、美墨加簽貿協＊



此外，關稅威脅還包括美國６月以打擊非法移民不利為名，威脅對墨西哥全部輸美商品加徵

５％關稅（現無限期擱置）；６月取消對印度近５６億美元貨品的免關稅優惠；１２月以巴西和

阿根廷操縱貨幣貶值，損害美國農民利益為由，聲言恢復向兩國的進口鋼鐵與鋁材加徵關稅等。

另一邊廂，日韓兩個東亞近鄰也關係交惡，先是日本７月突然宣布對出口至南韓的三項關鍵

電子原料加強管制；南韓隨即８月宣布對三菱電機等４家日本企業合計處以９２億韓元罰款，並

決定不再續簽《韓日軍事情報保護協定》；日本隨後則將南韓從信任貿易伙伴白名單中移除。

不過，貿易戰烽煙、關稅威脅此起彼落之際，《美韓自由貿易協定》、《美日貿易協定》、

《美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）》分別於１月、９月、１２月簽署；中美已經商定的第一階段經貿

協議預計２０２０年１月於華盛頓簽署；而中國力挺的「區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）」

亦預期將於明年初正式成事。

世界大同的全球化多邊機制式微，擇鄰抱團的雙邊協定興起，區域分工轉型、洗牌，或才剛

剛開始。

