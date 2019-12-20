【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花，「金毛雙傑」同陷泥沼

《經濟通通訊社記者俞瑾２０日報道》２０１９年，注定是權威崩壞的一年：示威抗議遍地

開花、英國脫歐一拖再拖、美國彈劾議程勢如破竹……當權者或在民眾的聲討中黯然落台，或在

反對黨的掣肘下同陷泥沼，問蒼茫大地，誰主沉浮？



＊英揆嘗人情冷暖，搞掂脫歐變數仍多＊



拖沓逾三年的脫歐鬧劇，隨保守黨１２月１２日終重奪國會多數而駛入直路，有望於明年１

月３１日前謝幕。在此之前，不單原定２０１９年３月２９日的英國「脫歐」死限，經一延（至

４月１２日）、再延（至１０月３１日）、三延（至２０２０年１月３１日）；兩位保守黨精英

文翠珊、約翰遜更在歐盟和英國下議院倍嘗人情冷暖。

三度攜脫歐協議闖下議院均告鎩羽而歸的文翠珊，５月２４日宣布為國家利益，於６月７日

辭去保守黨黨魁及離任英國首相。行事乖張的「金毛怪傑」約翰遜其後以６６％得票率當選保守

黨黨魁並入主唐寧街，儘管漂亮完成「不可能的任務」逼使歐盟重新談判，惟仍未能實踐其１０

月３１日前「不成功，便成仁」的脫歐誓言。

不過，拜工黨就提前大選改變主意以及脫歐黨的神助攻，保守黨於１２月１２日的提前大選

，重奪下議院過半數的３６５席，較前年大增４７席。勝選後的首相約翰遜隨即宣布小幅改組內

閣，並擬聖誕節前再將「脫歐」協議提交新上任國會表決。他重申，政府和國會將遵從民意授權

，實現在２０２０年１月３１日「Ｇｅｔ Ｂｒｅｘｉｔ Ｄｏｎｅ」的承諾。

最新挑戰則是，隨著約翰遜擬在脫歐協議中加入「禁止延長脫歐過渡期至２０２０年後」的

修訂條款，英國於明年底過渡期後「Ｎｏ ｄｅａｌ（貿易協議）」徹底「脫歐」擔憂重燃。



＊關閉政府到緊急狀態，侵侵為牆拼盡＊



如同老友約翰遜處處遭工黨（英國大選後，工黨議席僅剩２０３席）拖後腿，美國總統特朗

普自開年起同遭民主黨處處掣肘。面對作風強硬的眾議院議長佩洛西和多數優勢，白宮在政府局

部停擺中迎來２０１９年，原因是特朗普堅持的５７億美元建造美國與墨西哥之間的邊境牆撥款

，遲遲未獲國會通過。

到１月２５日，特朗普宣布與國會達成初步協議，向政府短期撥款三周，從而結束長達３５

天的美國政府局部停擺。到２月１５日，參眾兩院再通過３０００億美元撥款法案，其中包括

１３﹒７５億美元建設邊境屏障，以支持政府於９月３０日前得以運作。

不過，不滿１３﹒７５億美元未達個人要求的５７億美元建牆費，特朗普同日宣布美國進入

緊急狀態，以便在沒有國會批准的情況下為修築美墨邊境牆爭取資金。該緊急狀態令不單引發各

州法律訴訟，更上演國會駁回行政令、總統行使否決權等鬧劇。由於《國家緊急狀態法》授權國

會每６個月就可進行一次終止「緊急狀態」的投票，參議院９月再投票通過終止「緊急狀態」的

決議案。



＊通烏門黑白難辨，民主黨彈劾動真格＊



除了就建牆鬥法，有關特朗普通俄、通烏的指控一波未平、一波又起。３月，歷時２２個月

的「通俄門」調查報告揭盅，特別檢察官穆勒的結論為，「本報告並未斷定總統犯罪，但也不能

免除他的罪行。」

特朗普全身而退，殊不知９月再因一封匿名舉報信陷入「通烏門」，據「吹哨人」匿名舉報

，他７月２５日與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，以對烏３﹒９１億美元軍事援助作為籌碼，要

求烏克蘭調查連任勁敵、前副總統拜登及其兒子的腐敗指控。

跟「通俄門」慢慢發酵、無疾而終相比，今次眾議院民主黨領袖、議長佩洛西一改思前顧後

，於９月２４日突然宣布正式啟動對特朗普的彈劾調查；１２月１０日，民主黨掌控的眾議院司

法委員會公布兩項彈劾條款，分別是指控特朗普濫用職權以及妨礙國會調查；１２月１３日，眾

議院司法委員會表決後通過彈劾條款。

眾議院預計將在聖誕前就彈劾條款舉行全院表決。若再通過，最快於明年１月交參議院展開

審訊。



＊蘇丹、智利、伊拉克，當權者終跪低＊



２０１９年可謂示威之年，除了本港６月爆發反修例示威潮，蘇丹、印尼、伊拉克、西班牙

、智利、黎巴嫩、法國、捷克、俄羅斯等都接連爆發大型示威。

示威之年始於蘇丹，民眾要求推動經濟改革和總統巴希爾下台的和平示威，隨巴希爾２月宣

布國家緊急狀態升級，此後軍方於４月發動政變移除巴希爾的權力，惟６月３日「過渡時期軍事

委員會」在首都喀土穆開槍驅散示威者，造成過百人死，隨即引發全國總罷工。最終反對派團體

與軍政府達成共識，雙方宣布共享行政和立法機構權利，對「喀土穆大屠殺」等展開司法調查，

直到２０２２年大選。

在拉丁美洲最富裕國家之一的智利，１０月因首都聖地牙哥地鐵加價而引發大規模示威，

２５日更有逾１２０萬智利人上街示威要求首富出身的總統皮涅拉下台，並將訴求上升至改善公

共醫療、教育、退休金等，示威潮更令該國取消舉辦原定１１月的ＡＰＥＣ領導人非正式會議。

皮涅拉於巨大壓力下，公開向民眾致歉，宣布就軍警鎮壓過激展開獨立調查，並公布一系列社會

措施補救。

而伊拉克１０月亦爆發反貪污、反失業的示威，安全部隊以實彈及橡膠子彈驅散示威者，造

成數百人死亡。國會１２月１日接納總理邁赫迪請辭，另有一名警員殺害示威者罪成被判死。



＊特金相會無實質，平壤聖誕禮引關注＊



在香港６月爆發反修例風暴前，上半年最吸引媒體的頭條人物可能要屬北韓領袖金正恩。從

２月２８日美朝河內峰會，到６月３０日邀請特朗普歷史性跨越三八軍事分界線踏足北韓，坊間

一度戲言今年諾貝爾和平獎將花落兩人。

不過，雙方就朝鮮半島無核化談判空有形式、而無實質，不單「特金會」河內會談以失敗提

前告終；金正恩４月發出「最後通牒」，要求美國在年底前提出可接受的談判建議；６月「特金

會」板門店會談仍未見突破；１０月，北韓談判代表金明吉在瑞典宣布，雙方的去核化談判已經

破裂，此後金正恩騎馬登上北韓最高峰白頭山；１２月，北韓宣布在西海衛星發射基地成功進行

「非常重大的測試」。

北韓再蠢蠢欲動，刺激特朗普上周再擺出高姿態警告金正恩，指北韓必須推行無核化，又說

如果北韓向美國擺出敵對態度，金正恩會「失去一切」；隨著聖誕臨近，平壤會否如期向美國送

上「聖誕禮物」引人關注。專家就預計，「聖誕禮物」極可能是使用火箭將衛星送上軌道，又或

是試射長程導彈。

