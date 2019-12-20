【回顧展望－大破大立】波音、聖母齊飲泣，令和、歐盟人事新

《經濟通通訊社記者俞瑾２０日報道》２０１９年的國際大事，除了貿易戰和示威潮，還有

一些值得銘記：



＊７３７ ＭＡＸ暫停產＊



３月１０日，埃塞俄比亞航空１５７人空難事件，掀起波音７３７ Ｍａｘ全球停飛潮，相

關「黑洞」更愈挖愈深。歷時逾半年調查，美國國家運輸安全委員會９月發布調查報告顯示，駕

駛艙「機動特性增強系統」（ＭＣＡＳ）的混亂可能導致飛機駕駛員反應遲緩。

１０月，波音首席執行官米倫伯格在國會聽證會中承認，波音公司在開發７３７ ＭＡＸ客

機時犯了錯誤。１２月１７日，波音正式宣布從明年１月起暫停生產７３７ ＭＡＸ機型。



＊人類首張黑洞相片揭曉＊



４月１０日，人類首張黑洞相片揭曉，６個城市包括上海、東京等同步直播記者會。科學家

形容這個位於Ｍ８７星系的黑洞質量極大，是絕對的「怪物」。

經「事件視界望遠鏡」（ＥＨＴ）計劃、由全球約２００名科學家聯手合作，透過位於美國

、墨西哥、智利、法國、格陵蘭島和南極的天文望遠鏡連接，收集到的數據整合再製成的照片，

其中心是黑色的陰影，外面的發亮圓環，相信是星體物質在黑洞周圍光速運作擠壓產生高熱而產

生，證實了愛因斯坦廣義相對論的預言。



＊德仁繼位為日本新天皇＊



４月３０日，日本皇室自１８１７年以來第一位生前退位的天皇明仁正式退位；５月１日，

皇太子德仁繼位成為新天皇，並開啟「令和」年代。按日本首相安倍的解釋，「令和」新年號「

蘊含了在人們的美麗心靈相互靠近之中，文化誕生並成長的意思」。

１０月２２日，象徵天皇對外宣告即位的儀式「即位禮正殿之儀」在皇宮松之間舉行，德仁

天皇宣告表示，他深切理解，上皇（明仁）以自身證明，如何常為人民的幸福和世界的和平祈禱

，與國民同甘苦樂。

「我在此立誓，始終祈願國民幸福與世界和平，並身伴國民，遵循《憲法》，履行作為日本

國與日本國民統合象徵的職責。」



＊聖母院、首里城同失火＊



４月１５日，有８５０年歷史的法國著名景點巴黎聖母院發生大火，教堂標誌性的尖塔更折

斷塌下。法國總統馬克龍表示希望在５年內重建，但有專家指最少需時２０年，缺乏材料是主要

障礙。

１０月３１日，擁有逾５００年歷史的世界文化遺產、日本沖繩古殿首里城同發生大火，整

座建築物陷入火海。日本政府就重建首里城提交初步方案，計劃按照１９９２年的重建設計圖修

復，希望在２０２２年完成重建。



＊歐盟執委會首現女主席＊



５月，逾５億歐盟選民投票選出新一屆歐洲議會，傳統的中右派政黨黨團失勢，右翼民粹主

義及歐洲懷疑主義及自由派崛起。

歐洲聯盟執委會誕生女話事人，由德國前國防部長馮德萊恩擔任主席，揭開歐盟未來５年新

世代篇章。而同為女性的ＩＭＦ前總幹事拉加德，則擔綱歐洲央行行長一職。



＊科技巨頭陷入多事之秋＊



科技巨頭今年可謂多事之秋，３月歐盟對Ｇｏｏｇｌｅ處以１５億歐元鉅額罰款，因濫用自

身的網絡廣告壟斷地位，封殺其他線上搜尋廣告競爭對手；９月，美國４８個州的檢察長宣布聯

合針對Ｇｏｏｇｌｅ對網路廣告市場與搜尋流量的控制展開反壟斷調查。最新消息指，調查範圍

擬擴至其旗下Ａｎｄｒｏｉｄ作業系統。

禍不單行的還有Ｆａｃｅｂｏｏｋ，目前，其不單正接受美國司法部長及美國聯邦貿易委員

會的反壟斷質詢，更有全美４７州及轄區的檢察長支持同樣的調查。此外，其雄心勃勃的加密貨

幣「天平幣（Ｌｉｂｒａ）」計劃也遭遇重挫，隨著ＰａｙＰａｌ、ｅＢａｙ、Ｖｉｓａ等接連

宣布退出聯盟，原定２０２０年上半年推出的計劃注定難產。

