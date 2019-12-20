【修例風暴】習近平支持林鄭下一步工作設想，消息指不包括２３條

《經濟通通訊社２０日專訊》國家主席習近平昨日（１９日）下午在澳門，會見了到澳門出

席回歸２０周年活動的香港特首林鄭月娥和部分政府官員。期間習近平問候律政司長鄭若驊的手

部傷勢是否已康復，鄭若驊回答：「好點了，像香港一樣，一定會好起來」。

習近平在會面中表示，中央充分肯定林鄭月娥「在非常時期展現出的勇氣和擔當」，完全支

持林鄭到北京述職時提出港府下一步工作的設想，希望港府各部門繼續在特首帶領下共同把香港

的事情辦好。林鄭月娥則稱，一定會帶領特區政府繼續止暴制亂，盡快恢復香港社會秩序。

消息人士透露，林鄭向習近平提及的「特區政府下一步工作設想」，不包括基本法２３條立

法。而外界則關注林鄭是否正部署「換閣」，變換部分問責官員及行政會議成員。

據《香港０１》報道，中央充分支持林鄭和特區政府施政，意味港府至少在短期內也不會換

帥。報道引述資深傳統建制派人士指出，北京研判香港局勢是從「整個棋盤來布局」，既然敲定

林鄭的去留，其他對港策略也必已有定案，包括如何防範類似的政治風暴重臨，以及長遠維持香

港有效管治之法。該人士認為，基於三個考慮，北京勢命林鄭於餘下任期完成基本法２３條立法

。

昨天與林鄭月娥一起會見習近平的香港代表團官員，除了鄭若驊外，還包括財政司長陳茂波

、、商務及經濟發展局長邱騰華、保安局長李家超、食物及衛生局長陳肇始、政制及內地事務局

長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基。（ｃｌ）（ｚｚ）

