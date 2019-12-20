  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2019 18:21

【修例風暴】星火同盟四名被捕人士獲准保釋，下月中向警方報到

　　《經濟通通訊社２０日專訊》警方昨日（１９日）拘捕支援示威者眾籌平台「星火同盟」４
名成員，指他們涉嫌洗黑錢，並凍結約７０００萬元資產。４人已獲准保釋候查，須於明年１月
中旬向警方報到。
　　「星火同盟」今日下午在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發文指，被捕人士昨晚約７時已全部保釋離開警
署，而該平台被捕支援工作從無受到影響，定當繼續全力支援因抗爭而被拘捕的人士。
（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言20/12/2019
長策會拆解：私樓供應目標再創新低 需求預算的統計手法過時嗎？
FOCUS20/12/2019
【FOCUS】習主席提澳門「四經驗」 弦外勉港融入「一國」
生財有道20/12/2019
【嚟緊炒D乜】旺旺炒節日因素望8元 線上線下發展業績看高一線
生財有道20/12/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：今日恒指關鍵27850
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】波音、聖母齊飲泣 令和、歐盟人事新
剖析天下20/12/2019
【回顧展望－大破大立】全球示威遍地開花 「金毛雙傑」同陷泥沼
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金