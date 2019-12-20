【修例風暴】星火同盟四名被捕人士獲准保釋，下月中向警方報到

《經濟通通訊社２０日專訊》警方昨日（１９日）拘捕支援示威者眾籌平台「星火同盟」４
名成員，指他們涉嫌洗黑錢，並凍結約７０００萬元資產。４人已獲准保釋候查，須於明年１月
中旬向警方報到。
「星火同盟」今日下午在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發文指，被捕人士昨晚約７時已全部保釋離開警
署，而該平台被捕支援工作從無受到影響，定當繼續全力支援因抗爭而被拘捕的人士。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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