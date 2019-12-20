【企業盈警】美聯工商舖（００４５９）料全年轉盈為虧

《經濟通通訊社２０日專訊》美聯工商舖（００４５９）發盈警，預期截至１１月３０日止

１１個月權益持有人應佔綜合淨虧損約１２００萬元，料截至１２月３１日止年度將錄得權益持

有人應佔綜合淨虧損，而去年度則錄得權益持有人應佔綜合淨溢利約４８００萬元。

預期淨虧損主因全球經濟不明朗及香港經濟氣氛備受打擊，以致香港非住宅物業成交額及量

於今年首１１個月對比去年同期顯著下跌，以及物業市場價格下跌導致重估於１１月底所持投資

物業公允值錄得減值。

該集團將於明年３月底前公布業績。（ｗｈ）

