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20/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２５﹒３億人幣，買建行工行沽萬洲招行

　　《經濟通通訊社２０日專訊》市場觀望美國總統特朗普彈劾案進展，美股走勢不一。港股周
四（１９日）則高開２４點報２７９０８點，已為全日最高位。受累於手機設備股走勢疲弱，港
股隨即向下，加上美國眾議院經過辯論表決後，通過彈劾特朗普，港股最低曾跌２０８點見
２７６７５點。午後，部分本地地產股逆市向上支撐大市，令恆指跌幅稍微收窄，最終收報
２７８００點，跌８３點或跌０﹒３０％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２５﹒３３億元人民幣減少近５％。北水淨買入最多的個股依
次是建行（００９３９）、工行（０１３９８）、農行（０１２８８）；淨賣出最多的依次是萬
洲（００２８８）、招行（０３９６８）、瑞聲（０２０１８）。
　　主板成交７９２﹒６５億元跌一成六，其中港股通成交１１１﹒７億元，佔總成交
１４﹒１％。

＊北水吸納四大內銀，惟力沽招行＊

　　在北水力買榜中，四大內銀股皆在頭五位之內，其中北水以吸納建行為主，北水淨買入
５﹒２億元。建行收報６﹒６４元，升０﹒１５％。工行及農行分別被北水淨買入２﹒２億元。
工行收報５﹒９６元，升０﹒５１％。農行收報３﹒３９元，無升跌。中行（０３９８８）亦上
榜，北水淨買入１﹒１億元，股價持平報３﹒３元。
　　不過，招行卻同命不同運，北水淨沽出６９３４萬元。招行全日軟０﹒７４％報４０﹒１５
元。
　　另外，丘鈦科技（０１４７８）折讓近３％配股集資擴產研發，全日挫４﹒９６％，報
１３﹒４元。北水亦趁機先行離場，淨沽出３９８３萬元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　５．２３　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　２．２５　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　　２．２５　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．１６　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　１．１１　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　－１．０７　
　　招商銀行（０３９６８）　　　　　－０．６９　
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　－０．５０　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　－０．４３　
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　－０．４０　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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