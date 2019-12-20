《日入而息》習近平稱做好橫琴開發，上月港通脹率回落創半年低

《今天重點》﹡習近平稱做好橫琴開發，以大數據等技術推進政府管理；絕不允許任何外部

勢力干預香港、澳門事務；澳門行政立法司法依法履責，維護特首權威；澳

門經濟跨越發展，居民幸福感愈來愈強；習近平以四個「始終」總結澳門一

國兩制成功實踐經驗；習近平乘坐專機離開澳門，賀一誠等官員機場歡送

﹡本港１１月基本通脹率回落至２﹒９％，為今年５月來最低；第三季錄

５９８億國際收支赤字，經常帳盈餘７４４億

﹡匯豐表示關閉星火同盟戶口，與本港近日情況無關；匯豐指關閉星火同盟戶

口與警方行動無關，對不實評論及揣測感失望

﹡中原ＣＣＬ按周回升０﹒０４％，惟樓價未扭轉跌勢



《即日市況》﹡中資電訊及收租股支撐大市，港股漲７０點收２７８７１



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒４％險守三千，全周升１﹒３％連升三周



《美元匯價》﹡英鎊１﹒２９５０╱１﹒３０００應可博反彈；歐元最新報１﹒１０９５╱

９９，日圓最新報１０９﹒３８╱３９



《公司業績》﹡國際家居零售（０１３７３）中期純利按年跌１﹒４３％，派中期息５﹒５

仙



《公司資訊》﹡電子霧化設備製造商思摩爾國際已提交上市申請

﹡中盈（００７６６）注資４８０萬元人民幣，收購飲料公司六成股權

﹡天安（０００２８）為旗下物業發展公司擔保３億元貸款

﹡光大綠色環保（０１２５７）取得溫嶺危廢綜合處置項目，投資１３﹒７億

元人民幣

﹡松齡護老（０１９８９）今早中途停牌，待公布內幕消息

﹡香港電訊（０６８２３）推出全球首條超高容量海底電纜，連接兩個主要數

據中心

﹡康師傅控股（００３２２）增持康師傅飲品５％股權，涉約２億美元

﹡永勝醫療（０１６１２）續租兩年ＶＲＤＧ物業

﹡阿里巴巴（０９９８８）穩定價格期結束

﹡翰森製藥（０３６９２）多耐藥結核病藥獲頒藥品註冊批件

﹡齊合環保（００９７６）黃煥霖辭任首席財政官

﹡永嘉（０３３２２）斥２２００萬向主要股東收購附屬公司股權

﹡信利國際（００７３２）子公司如期向公司償還９億港元貸款

﹡華建控股（００４７９）終止供股

﹡吳敏辭任建設銀行（００９３９）非執行董事

﹡中聯通（００７６２）１１月４Ｇ用戶淨增１８３萬戶

﹡聯交所譴責鼎和礦業（００７０５）及包括主席在內三名董事

﹡中國星（００３２６）取得澳門狄芃尼．豪舍項目的佔用許可證

﹡科勁國際（０６８２２）就回收問題產品，與Ｉｇｎｉｔｅ達成追討索償協

議

﹡創夢天地（０１１１９）就收購樂遊科技股權延長排他期至明年１月３日



《國企紅籌》﹡石藥（０１０９３）治療高血壓產品獲美國ＦＤＡ新藥上市批准

﹡恆天立信（００６４１）收取第四期深圳城市更新項目付款，涉５０００萬

﹡誠通發展（００２１７）購宏華集團附屬電動壓裂系統後回租，料收入

１９７０萬

﹡中鐵建（０１１８６）旗下公司中標貴州高速公路項目

﹡中國再保險（０１５０８）首１１個月保費收入按年上升１２﹒１％



《中國要聞》﹡習近平稱做好橫琴開發，以大數據等技術推進政府管理；絕不允許任何外部

勢力干預香港、澳門事務；澳門行政立法司法依法履責，維護特首權威；澳

門經濟跨越發展，居民幸福感愈來愈強；習近平以四個「始終」總結澳門一

國兩制成功實踐經驗；習近平乘坐專機離開澳門，賀一誠等官員機場歡送

﹡ＯＰＰＯ擬明年進軍日本５Ｇ手機市場

﹡深市公司今年暫錄得３２７次停牌行為，按年大減逾半

﹡廣東自貿區南沙片區醞釀擴容

﹡官方稱二手房漲５％可投訴系誤讀，存惡意串通抬價

﹡廣州黃埔鬆綁人才購房，無戶籍限制父母子女均有資格

﹡內地航企明年上調京滬線票價，東航國航漲幅近上限

﹡國務院開專題會議研究國企改革三年行動方案起草工作

﹡銀保監通報借款人意外險自查清理情況；銀保監表示首十一月保險資金為實

體經濟直融逾１５萬億

﹡農行陝西省分行副行長程錦前嚴重違紀違法受查

﹡報告表示支付寶市場份額超五成，連續三季度保持增長

﹡湖南省擬於１月中旬發行２４０億元人民幣首批專項債

﹡１２月１年期、５年期以上ＬＰＲ利率均持平；人行千五億逆回購利率持平

，全周淨投放創１１個月高；分析指通脹和銀行負債成本壓力下，降息之路

暫遇阻；人行在香港成功發行１００億元人民幣央行票據

﹡意大利國會國安委員會籲政府阻止華為參建５Ｇ建設

﹡余承東稱華為手機今年出貨量料達２﹒３億部，超蘋果

﹡加拿大總理杜魯多稱美國不應與中國敲定貿易協議

﹡美國財長努欽稱美中貿易協定將於明年１月初簽署

﹡交通部回應天津強制推ＥＴＣ：至少留一條人工車道

﹡法工委表示出口管制法立法規劃，由商務部起草

﹡韓正稱要全力做好穩投資、穩外資工作

﹡證券法修訂草案四次審議稿：大幅度提高證券違法成本

﹡姜岩稱上期所將優化黃金期貨和期權制度

﹡張永濤稱黃金期權上市將提升黃金行業的國際影響力

﹡盛松成稱上海已具備高標準建成國際金融中心的條件

﹡長三角Ｇ６０科創走廊首三季度總投資２１９２億元人民幣

﹡外交部表示加國將中美貿易與其他問題掛勾意圖注定失敗

﹡中證監修改非上市公眾公司信息披露管理辦法；中證監發布中國結算修訂結

算備付金管理辦法；新三板創新層公司要設立董事會秘書

﹡報道指錦州銀行前董事長張偉７月擬潛逃美國不遂

﹡外匯局表示１１月結售匯逆差５６億美元；橫琴澳門投資企業可按淨資產２

倍辦外債登記；中美磋商進展為外匯市場提供更穩定外部環境

﹡首家外資控股理財子公司獲批，東方匯理出資５５％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１１９５９﹒０８點失守萬二關



《其他消息》﹡行政會議休會兩周，明年１月７日復會

﹡房協暫緩檢討加租，轄下２０條屋？租金凍結至明年９月底

﹡本港１１月基本通脹率回落至２﹒９％，為今年５月來最低；第三季錄

５９８億國際收支赤字，經常帳盈餘７４４億

﹡賀一誠宣誓就任澳門行政長官，習近平監誓

﹡澳門金管局表示澳門銀行辦個人人幣兌換業務將不再限額

﹡銀聯與中行合作，開通「澳門中行手機銀行」銀聯二維碼支付服務

﹡深股通額度全日用逾２２億元，外資連續第２７日流入；滬股通額度全日用

３４﹒６億元，陸股通淨流入逾３７億

﹡中原ＣＣＬ按周回升０﹒０４％，惟樓價未扭轉跌勢

﹡儲值支付工具交易量按季跌０﹒５％，金額升２﹒４％

﹡無綫臨時取消播放部分政府宣傳短片遭通訊局強烈勸諭



《修例風暴》﹡星火同盟涉嫌洗黑錢，吳靄儀質疑政府使手段打壓

﹡習近平支持林鄭下一步工作設想，消息指不包括２３條

﹡港鐵表示東鐵線大學站明日重開

﹡匯豐表示關閉星火同盟戶口，與本港近日情況無關；匯豐拒評「星火同盟」

疑洗黑錢案；關閉星火同盟戶口與警方行動無關，對不實評論及揣測感失望

﹡楊潤雄稱８０名教員被捕，如嚴重違法可停職

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