《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８４５５．０９ 升 ７８．１３點╱０．２８％
標普５００ ３２２１．２２ 升 １５．８６點╱０．４９％
納斯達克 ８９２４．９５ 升 ３７．７４點╱０．４３％
倫敦富時１００ ７５８２．４８ 升 ８．６６點╱０．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １３３１８．９０ 升 １０６．９４點╱０．８１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２１．５３ 升 ４９．２５點╱０．８３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５５，歐元兌美元１．１０８１
23/12/2019 07:46
《日出而作》標指七連升逾兩年最長紀錄，安倍晉三今天起訪華
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８４５５．０９ 升 ７８．１３點╱０．２８％
標普５００ ３２２１．２２ 升 １５．８６點╱０．４９％
納斯達克 ８９２４．９５ 升 ３７．７４點╱０．４３％
倫敦富時１００ ７５８２．４８ 升 ８．６６點╱０．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １３３１８．９０ 升 １０６．９４點╱０．８１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２１．５３ 升 ４９．２５點╱０．８３％
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