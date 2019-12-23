《牛熊志選－陳其志》資金流入眾安認購證

《牛熊志選》恆指於２８０００點關口前稍稍回調，走勢依然堅挺，有望穩於高位整固，後

市可望挑戰８月展開的上升通道頂約２８３００點附近。恆指牛熊證資金流情況，截至周四過去

５個交易日，恆指牛證合共錄得約３５００萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證

則累計約２億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恆指牛證街貨

主要在收回價２６４００點至２６６９９點之間，累計相當約１５４６張期指合約；熊證街貨主

要在收回價２７９００點至２８１９９點之間累計了相當約２０１９張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１５﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒１個波幅點至１５﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅下降０﹒３個波幅點至１４﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至

２０﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至２２﹒１％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２３﹒９％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升２﹒４個波幅點至２７﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

１８﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至２１﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至１８﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒７個波幅點至１６﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

１５﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，眾安的相關認購證共錄得約１，０３２萬元資金淨

流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的眾安認購證為行使價約

３０元至３４元附近的中期價外條款，實際槓桿約４倍至５倍；另外，美團相關認購證及牛證期

內錄得約８５５萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１２０元附近的中長期及長期價外條款，

實際槓桿約７倍；牛證方面，資金留意收回價９０元至９８元之間的條款，收回距離約４％至

１２％，槓桿約６倍至１２倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約９１２７萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３３５元至３５４元附近的中期價外條款，

實際槓桿約１１倍至１４倍；熊證方面，資金主要留意收回價３８３元至３９０元附近的條款，

收回距離約１％至４％，槓桿約１９倍至３１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

