《運籌帷幄－梁業豪》留意活躍經紀的掛盤

《運籌帷幄》投資者選定炒賣對象後，自然應該開始觀察牌下主要經紀的活動情況。若炒賣

對象為藍籌股，應留意一些大經紀的舉動；若為非藍籌股，則應自行記錄一些最為活躍的經紀代

號，了解買賣雙方的最新交戰陣容。當發現原本身分為主要買家者已開始沽貨套利時，我們應準

備分批沽貨計數；當發現原本身分為主要沽家者亦掉頭買貨時，則可繼續持貨，靜待沽貨套利的

機會。港股市場內，有一批經常出沒於當炒股票牌下的經紀，大家很容易便可看得出來。大部分

散戶投資者都只懂留意股價的變化，而不監察買賣雙方的掛盤變動，其實是非常吃虧的。

「上升裂口」若出現於日線圖上，代表買家已完全征服了某一個阻力關口，並於某一段時間

內得到壓倒性勝利，沽家曾一度全面投降。一般而言，這種情況出現前的一個交易日，多有利好

消息於收市後公布，吸引大量投資者於開市初段，願意以較高的買入價求貨。「上升裂口」最好

能陪同一枝「大陽燭」出現於陰陽燭圖上，向上突破的形態才會較為可靠。不過，「大陽燭」的

身軀部分不宜過長，較近期的陽燭明顯地長已是足夠，否則會降低追貨的值博率。陰陽燭日線圖

是短線炒賣股票者必須參考的圖表。大家未必能精通各類利好╱利淡轉向形態，但只要願意花少

許時間，不難明白各主要訊號的啟示，有助自己掌握入市和離市的最佳時機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

