《一周攻略－周進略》港股繼續追落後，年底前粉飾窗櫥

《一周攻略》一如本欄早前推斷，港股在全年跑輸各地股市之下，踏入１２月，有著一定的

追落後誘因，當中所見，在年底前的粉飾窗櫥，顯然是存在的，而追落後的先決條件，是把原來

跑得不錯的部分獲利股份先沽為敬，套現所得，換馬買入相對落後的板塊，甚至是同一板塊內相

對落後的個股。以上這些，近日都在發生中，亦隨著成交增加，氣氛相對活躍，尤其在早前幾個

好消息的帶動下，更為明顯。



＊避險轉逐利，股市氣氛好＊



上述所說的好消息，其實是不明朗因素的消除，當然最重大的是中美貿易談判終於有成果，

儘管只是首階段，但起碼能夠有一定的進展，始終是好事。其次是英國大選後，原來的脫歐不確

定性，一掃而空，執政保守黨的方案自然是最終執行方案了。

無論如何，這些因素，一來帶動了全球股市，繼續由原來的避險轉為逐利，君不見ＶＩＸ作

為所謂恐慌指數，其表現已經說明一切，盡在不言中。而由美股屢創新高帶起的氣氛，也為港股

近日添上一點動力。



＊有望收復二萬八守穩收爐＊



當然，正如之前提出，港股大區間，支持在二萬五，阻力在二萬八，近日所見，正是如此，

即使很有氣勢的日子，二萬八就是頂著上不去，沒法收復守穩，但相信在餘下的一個多星期，尤

其扣除假期後，只是僅餘幾個交易天，如無意外，特別是消息面的不利因素，則港股重返並守穩

二萬八的可能性，絕對不能排除。

至於股民的部署，則要自己衡量本身的風險與回報，尤其如今有價有市，有成交支持之下，

氣氛不俗，更要把握機會，大掃除一番，在年底前，應該好好的整理一番，組合內哪些要留，哪

些應該溜，當有一番取捨，否則到了明年初，又有其他因素左右，則不易狠下心去斬掉不合理的

持倉了。



＊公用股房託持倉不宜過多＊



比較重大的方向，首先，美聯儲在明年若不加息不減息，則原有憧憬量寬或貨幣政策寧鬆莫

緊的好處，尤其對於公用房託等，應該打個折扣，所以這部分的持倉不宜過多，除非是配合本身

年紀而作出的中長線部署。

其次，要考慮的是全球實體經濟的增長，會否受到貿易因素打擊，美國經濟數據看來不差，

但其他地方不能保證，則要小心周期股，以至貿易敏感的，始終是眾人易沽之選。



＊留意槓桿，不明因素未除＊



最後，要留意短線出入的部分，槓桿控制得宜最合，不是不可進行較高風險的動作，但老套

說句，一定要量力而為，因為過去幾年困擾的因素，所謂不明朗因素，其實並無真正完全消除，

只是暫時的放下，小心隨時再成為焦點。

謹此祝願各位聖誕節假期愉快！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

