【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２３日專訊》上市公司每當派息、紅股、權證等，以至供股集資等，為紀錄

合資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，

股價因而波幅加大，投資應加以留意。

泰昇集團（００６８７）派特別息５０仙，本周五（２７日）除淨，明年１月２３日派送。

該股今日早市跌２﹒５％，報１﹒５６元。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －

匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －

高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －

中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －

融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２

供股價１１仙

國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －

高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２

供股價４８﹒３仙

旭光高新（０００６７） 四十合一 １７╱１ － －

萬嘉集團（００４０１） 五合一 ２０╱１ － －

旭光高新（０００６７） 合併後一供一，２１╱１ ２３╱１－ ３１╱１

供股價２４仙

萬嘉集團（００４０１） 合併後一供二，２１╱１ ２３╱１－３１╱１ ２６╱２

供股價１９﹒２仙

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註：以各公司最新公布為準

