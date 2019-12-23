港股突破二萬八，高開１５３點報２８０２４點，國指升３４點

《經濟通通訊社２３日專訊》特朗普上周五（２０日）表示與國家主席習近平進行非常好的

電話會談，目前正安排正式簽署貿易協議的事宜。惟亞洲股市今早普遍低走，首爾指數跌４點，

台北加權指數跌５９點，日經升４０點。港股方面則受貿易戰消息影響，高開１５３點並重返二

萬八關口，其中貿易戰「風眼股」再有追捧，創科實業（００６６９）高開２﹒３９％，為開市

表現最佳股份，而瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）亦分別高開０﹒８５％及

０﹒７９％。

恆生指數開報２８０２４點，升１５３點或升０﹒５５％，主板成交２１﹒７２億元。國企

指數報１１０６４點，升３４點或升０﹒３１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０８％，報６０﹒７元；港交所

（００３８８）升０﹒３９％，報２５７﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒７５％，報３

７８元；中國移動（００９４１）升０﹒７８％，報６４﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升

２﹒１９％，報８１﹒６５元。



恆指開市十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ６４﹒２０元 升２﹒３９％

友邦保險（０１２９９） ８１﹒６５元 升２﹒１９％

長江基建（０１０３８） ５６﹒４０元 升１﹒４４％

中石油 （００８５７） ３﹒９１元 升１﹒３０％

港鐵公司（０００６６） ４６﹒６０元 升１﹒０８％



金沙中國（０１９２８） ４０﹒００元 升１﹒０１％

中國平安（０２３１８） ９２﹒７０元 升０﹒９８％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒７０元 升０﹒９１％

瑞聲科技（０２０１８） ６５﹒６０元 升０﹒８５％

舜宇光學（０２３８２） １３９﹒７０元 升０﹒７９％

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（ｕｌ）

