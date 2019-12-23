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即市新聞

23/12/2019 09:22

港股突破二萬八，高開１５３點報２８０２４點，國指升３４點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》特朗普上周五（２０日）表示與國家主席習近平進行非常好的
電話會談，目前正安排正式簽署貿易協議的事宜。惟亞洲股市今早普遍低走，首爾指數跌４點，
台北加權指數跌５９點，日經升４０點。港股方面則受貿易戰消息影響，高開１５３點並重返二
萬八關口，其中貿易戰「風眼股」再有追捧，創科實業（００６６９）高開２﹒３９％，為開市
表現最佳股份，而瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）亦分別高開０﹒８５％及
０﹒７９％。
　　恆生指數開報２８０２４點，升１５３點或升０﹒５５％，主板成交２１﹒７２億元。國企
指數報１１０６４點，升３４點或升０﹒３１％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒０８％，報６０﹒７元；港交所
（００３８８）升０﹒３９％，報２５７﹒４元；騰訊控股（００７００）升０﹒７５％，報３
７８元；中國移動（００９４１）升０﹒７８％，報６４﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升
２﹒１９％，報８１﹒６５元。

　　恆指開市十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　６４﹒２０元　　　升２﹒３９％
　　友邦保險（０１２９９）　　８１﹒６５元　　　升２﹒１９％
　　長江基建（０１０３８）　　５６﹒４０元　　　升１﹒４４％
　　中石油　（００８５７）　　　３﹒９１元　　　升１﹒３０％
　　港鐵公司（０００６６）　　４６﹒６０元　　　升１﹒０８％

　　金沙中國（０１９２８）　　４０﹒００元　　　升１﹒０１％
　　中國平安（０２３１８）　　９２﹒７０元　　　升０﹒９８％
　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒７０元　　　升０﹒９１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　６５﹒６０元　　　升０﹒８５％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３９﹒７０元　　　升０﹒７９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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