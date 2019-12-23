《盤後部署》港股牛皮拉鋸，２７８００點防守力強

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普上周五（２０日）表示與國家主席習近平正安

排正式簽署貿易協議的事宜，消息刺激今早港股高開１５３點報２８０２４，突破二萬八關口，

但由於關口沽壓力強，上午幾乎蒸發所有升幅，午後港股於２７８００點左右牛皮拉鋸。個股方

面，中生製藥（０１１７７）有新藥獲批件，刺激股價造好升２﹒４％，並為今日最佳藍籌，連

帶石藥（０１０９３）股價攀升逾２％；而聯通（００７６２）因為１１月４Ｇ用戶數字遜預期

拖低股價跌逾１％，為是日最差藍籌。最終恆生指數收報２７９０６點，升３５點或升

０﹒１３％，主板成交６５５﹒５１億元減少２９﹒８３％。國企指數報１１０５２，升２２點

或升０﹒２０％。

內地市場今日明顯回吐，上證綜合指數收報２９６２點，跌４２點或跌１﹒４０％；深證成

分指數收報１００５６，跌１７３點或跌１﹒６９％。兩市合共成交額５３７２﹒０８億元人民

幣。



＊投資者觀望明年美國長債息口能否守２％＊



美國債市經歷了動盪的一年。去年這個時間，華爾街預測１０年國債孳息率在２０１９年升

大約０﹒５個百分點至約３﹒２９％，但美聯儲突如其來「放鴿」，市場始料不及。目前投資者

普遍看法是，究竟２０２０年美國１０年期債能否重上並穩守２％。有分析師指，目前經濟前景

難以觸摸，就算明年經濟能夠好轉，美聯儲維持息口不變亦會影響到短債息率攀升，加上全球投

資者都在搶購美國長債，令長債收益率受壓。

另一方面，儘管各大央行近年來積極減息，但路透預測明年經濟增長依然疲弱，該媒體引述

幾百名受訪者的預測，歸納出自２００８年起，本輪經濟擴張的周期是有史以來最長之一，雖然

部分經濟體已經企穩，但其增長率不太強勁，預測來年多個指數升幅只有個位數增長，而政府公

債收益率亦不見得會從低位反彈。另外，路透經濟分析師強調，有感到各央行已經失去提高通脹

能力之餘，亦喪失推高資產價格的能力，因此需要從其他方面維持經濟增長動力。



＊港股明天若高開見二萬八，小注反手開淡＊



港股今早高開逾百點升幅後幾乎蒸發，反映二萬八關口有壓力，考慮到不少基金經理已經放

假，預料明日半日市交投已經薄弱，恆指以２７８００點為中軸，如明日港股繼續高開至二萬八

，不妨小注反手開淡，跌穿２７８００點則可考慮造好，相信到元旦前港股仍處於牛皮拉鋸局面

。值得關注的是，２０２０年１月３０日為首批界內證到期，恆指有機會突然出現大波動情況，

投資者應多留意市場動態及中國貿易戰情況，以防錯失高賣低買機會。（ｕｌ）

