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即市新聞

23/12/2019 17:47

《台股攻略－馮偉明》台積電止跌回穩，加權指數今收１２０２２點

　　《台股攻略》今日（２３日）台股開高後拉回平盤附近狹幅震盪，終場站回萬二大關，最終
加權指數收１２０２２﹒２３點，升６３﹒１５點，成交金額為新台幣１１１６﹒３９億元。
　　上市各類股以運輸類股表現最佳，升１﹒４２％，其次是玻璃類股及半導體類股，分別升
１﹒２３％及１﹒１６％。表現較差為光電類股、橡膠類股及資訊服務類股，分別跌１﹒５２％
、１﹒１５％及０﹒２９％。成分股方面，蘋概三王中台積電在１０日線上有支持，股價開高震
盪，收市升１﹒５２％，但大立光終場以３﹒１８％的跌幅作收，失守１０日線，而鴻海在早盤
開高後曾一度轉勢向下，收市前反跌為升，升幅為０﹒４４％。台灣高鐵由於農曆新年長假期的
旅遊旺季，再加上短線利好因素跨年以及總統大選返鄉潮，受到法人看好，股價連續２日上揚，
收市升４﹒０６％。
　　整體而言，因本周的外資聖誕假期，市場交投熱度可能轉淡，另外，台積電融資增加，以及
外資和投信亦出現調節跡象，雖然今日大盤重回萬二關卡，但仍然可能持續震盪整理，能否守穩
萬二關卡仍相當重要。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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