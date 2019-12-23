《台股攻略－馮偉明》台積電止跌回穩，加權指數今收１２０２２點

《台股攻略》今日（２３日）台股開高後拉回平盤附近狹幅震盪，終場站回萬二大關，最終

加權指數收１２０２２﹒２３點，升６３﹒１５點，成交金額為新台幣１１１６﹒３９億元。

上市各類股以運輸類股表現最佳，升１﹒４２％，其次是玻璃類股及半導體類股，分別升

１﹒２３％及１﹒１６％。表現較差為光電類股、橡膠類股及資訊服務類股，分別跌１﹒５２％

、１﹒１５％及０﹒２９％。成分股方面，蘋概三王中台積電在１０日線上有支持，股價開高震

盪，收市升１﹒５２％，但大立光終場以３﹒１８％的跌幅作收，失守１０日線，而鴻海在早盤

開高後曾一度轉勢向下，收市前反跌為升，升幅為０﹒４４％。台灣高鐵由於農曆新年長假期的

旅遊旺季，再加上短線利好因素跨年以及總統大選返鄉潮，受到法人看好，股價連續２日上揚，

收市升４﹒０６％。

整體而言，因本周的外資聖誕假期，市場交投熱度可能轉淡，另外，台積電融資增加，以及

外資和投信亦出現調節跡象，雖然今日大盤重回萬二關卡，但仍然可能持續震盪整理，能否守穩

萬二關卡仍相當重要。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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