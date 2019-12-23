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23/12/2019 15:05

【國際要聞】德國俄羅斯譴責美國制裁輸氣管道公司

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普早前簽署《國防授權法》，並以安全隱患為由
制裁輸氣管道公司，行動令俄羅斯增加對德國的天然氣出口，德國指責美國干涉內政。
　　該輸氣管道公司主要興建北海管道Ｎｏｒｄ　Ｓｔｒｅａｍ　２，由俄羅斯輸送天然氣到德
國，而俄羅斯目前正供應約四成歐盟的天然氣。
　　德國財政部部長舍爾茨上周六（２１日）於電視台發表講話時指，制裁是對主權的侵犯。德
國外交大臣馬科斯馬斯就表示，制裁相當於干涉歐洲自主決定。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指
責美國提倡阻礙全球競爭的意識形態。（ａｌ）

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