《窩輪豪情－梁業豪》外匯基金債券期貨的用家

《窩輪豪情》外匯基金債券期貨合約由香港期貨結算公司（香港交易所集團全資擁有成員機

構）登記、結算及提供履約保證，作為所有未平倉合約的對手方，讓各市場參與者間實際上毋需

承受對手風險。不過，這個保證並不會推及至結算參與者公司對其客戶的財務責任。外匯基金債

券期貨的用家主要為機構投資者，包括外匯基金票據及債券的市場莊家、外匯基金票據及債券的

認可交易商、商業銀行及投資銀行、保險公司、退休基金及信託投資機構等。

外匯基金債券的最後結算價的釐定方面，方式為於最後一個交易日，該合約月份最後一宗交

易的５分鐘時段內執行的所有該合約月份交易的成交量加權平均成交價。為計算最後結算價，正

常最後交易日的交易時間會劃分為３０個５分鐘時段。若於最後交易日該合約月份並無成交，最

後結算價則為上個交易日的結算價。

舉個例說，於最後交易日，最後一宗交易於１０：０４：０５，以１０３﹒７０元，數量為

１００張合約，而該５分鐘時段的交易如下：１０：００：３０─以１０３﹒５０元成交５０張

合約，１０：０２：０５─以１０３﹒６５元成交１００張合約，１０：０４：０５─以

１０３﹒７０元成交１００張合約。依此計算，最後結算價將會是（１０３﹒５０元ｘ５０＋

１０３﹒６５元ｘ１００＋１０３﹒７０元ｘ１００）╱（５０＋１００＋１００）＝

１０３﹒６４元。最後，如欲進行外匯基金債券期貨交易，投資者可以存放港幣、外匯基金債券

或外匯存款，又或香港期貨結算公司可接受的抵押品，作為結算的用途。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

