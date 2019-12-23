《談國論企－黎偉成》經濟體制改革重點在金融

《談國論企》中央經濟工作會議部署２０２０年的經濟工作，以「要加快金融體制改革，完

善資本市場基礎制度」，作為第六個重點任務「深化經濟體制改革」之首要項目，足顯金融銀行

業對整體經濟的高度重要性。



＊完善資本市場基礎制度為改革重點＊



會議以創新驅動和改革開放的兩個輪子，作為達致２０２０年經濟目標的重要支持力量，而

深化經濟體制改革，更成為改革開放的其中一個重點，並以（甲）「要加快金融體制改革，完善

資本市場基礎制度」作為此項的首要任務，定調是恰當的，也是必需的，因金融業就好比如「血

液」，是拉動和養活整個經濟「軀體」及其各個環節的重要力量，故加快金融體制改革，就好比

完善和提升經濟「軀體」中的「血液」素質，達致強身健體的良性預期效益。

金融體制的改革，以（一）「完善資本市場基礎制度」最是重要，此因資本市場是金融體制

的其中一個十分重要的組成部分，所涉的範籌更是相當廣泛，而不同的項目的發展過程、現況和

基礎，都很不一樣，故得進行完善和鞏固，才能夠使資本市場的各個不同項目，都可以更為充分

發揮預期作用，使金融體制更為完整、有效地支持經濟以創新驅動及改革開放中「穩字當頭」地

發發展和行進。

惹人注目的是（Ｉ）把證券市場放在首要的位置，更重點地提出要「提高上市公司質量，健

全退出機制」，此點是相輔相成的，因（ｉ）監管部門在審慎公司上市，確保新掛牌的公司的素

質，該有可保證之道，但（ｉｉ）公司企業在上市後的經營、投資甚至所作出的收購等行為，有

可能出現重大的誤差、失敗、虧損，素質急轉直下，就有「退市」的必要，而此一機制，需要健

全，以保障投資者、公司以至整體證券市場應有和合法、合理的權益。

（ＩＩ）「穩步推進創業板和新三板改革」。此點最重要是創業板及新三板的對象，都是以

創新為主的科技企業，而且都是以小微型為主的科企，於創業以至之後經營一段不短時期的回報

，每多需要改善、提升，甚至很有可能出虧損和財政狀況有問題，故改革也就很有需要穩步而為

之，以配合「提高上市公司質量，健全退出機制」的政策主調，和得到更為確切的保證。

即使（二）銀行業在「要加快金融體制改革，完善資本市場基礎制度」，置於證券市場之後

，因銀行業在過去多年來一直是政府積極主動改革開放的重點，到現階段基本高度確認取得良性

和可觀的成效，由是需要作出更為重大改革，也就沒有太大的必要，但改革開放仍然是恆久不變

的政策，更要因時制宜地按社會經濟、金融實際的變化，作出適度、有效的法例、規條的修改提

升，乃與時俱進之道也。

由是會議有高度針對性的對不同類型的銀行業，有不同的要求，其中（１）要「引導大銀行

服務重心下沉」，而各主要銀行經分工和作出多年的經營，基本上各有不同業務和服務對象重心

，要重心「下沉」，也就是要更為集中和深入的主項業務，也就是對主要產業企業和核心經濟作

出更為有力和積極的支持。



＊要更大範圍更寬領域更深層次對外開放＊



同樣的道理，要（２）「推動中小銀行聚焦主責主業」，而中小銀行受到規模限制，貸款、

融資的業務會相對更集中於若干產業、行業及相關企業，且有相當部分的客戶屬於中小甚至微型

企業，更為聚焦於主責、主業的任務要求，也就更為突顯，尤其是國家高度要求金融業要積極主

動支持和解決好中小微企的融資難融資貴等老大難問題。

和（３）要「深化農村信用社改革」。農村信用社Ｒｕｒａｌ ｃｒｅｄｉｔ

ｃｏｏｐｅｒａｔｉｖｅｓ是經由中國人民銀行批准設立，由社員入股組成的為社員提供金融服

務的金融機構，主要吸收存款和發放貸款，以辦理轉帳結算為主要中間業務，直接參與款款貨幣

的創造過程，而所謂信用合作機構是由個人集資聯合組成的以互助為主要宗旨的合作金融機構，

以互助、自助為目的，在社員中開展存款、放款業務，與自然經濟、小品經濟發展直接相關，以

解決小生產者和農民很難得到銀行貸款支持的問題，對支持三農有頗重大貢獻，是故為中央力求

改革的其中重點金融機構。

另一個是（４）「引導保險公司回歸保障功能」，主要是針對保險公司近年普遍進行保險以

外的業務多元化發展，使原有的保險業務反而顯得不清晰，有需要把主項保險業務更為明確化，

促使包括保險公司在內的各類金融機構能夠更為確切地做到各司其職的任務要求。

至於（乙）對外開放，會議明確地指出：（Ａ）要繼續往更大範圍、更寬領域、更深層次的

方向走，加強外商投資促進和保護，繼續縮減外商投資負面清單。

（Ｂ）推動對外貿易穩中提質，引導企業開拓多元化出口市場。

（Ｃ）要降低關稅總水平。

（Ｄ）發揮好自貿試驗區改革開放試驗田作用，推動建設海南自由貿易港，健全「一帶一路

」投資政策和服務體系。

（乙）要主動參與全球經濟治理變革，積極參與世貿組織改革，加快多邊貿易協議談判。此

為中國近年來相當積極主動融入國際社會，特別是經濟金融社會的重點政策，今後會更加深化而

為之。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

