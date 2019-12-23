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即市新聞

23/12/2019 09:36

《異動股》舜宇光學續滑近２％暫最差表現藍籌，五日累挫７％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌１﹒９５％，報１３５﹒９元
；成交約４６萬股，涉資６２７１萬元。盤中低見１３５﹒７元，一度失守２０天線
（１３５﹒８元）。
　　該股連跌５日，兼連開５支陰燭，累挫近７％。
　　現時，恆生指數報２７９１１，升３９點或升０﹒１４％，主板成交４２﹒６０億元。國企
指數報１１０４１，升１１點或升０﹒１０％。
　　上證綜合指數報２９９６，跌８點或跌０﹒３０％，成交１４９﹒３８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０１６８，跌６０點或跌０﹒５９％，成交２５６﹒７２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　１５﹒２０元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　　０﹒８３元　　　升７﹒７９％
　　中興通訊　（００７６３）　　　２２﹒６０元　　　跌０﹒６６％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　　１﹒７７元　　　升１﹒７２％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　１３﹒１０元　　　升１﹒０８％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　　６５﹒４０元　　　升０﹒５４％
　　富智康集團（０２０３８）　　　　１﹒５０元　　　升１﹒３５％
　　舜宇光學　（０２３８２）　　１３５﹒９０元　　　跌１﹒９５％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　　２﹒６０元　　　升０﹒３９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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