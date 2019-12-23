《異動股》波司登（０３９９８）漲逾４％，將回購不多於一成股份

《經濟通通訊社２３日專訊》波司登（０３９９８）現價升４﹒４５％，報３﹒０５元，盤

中高見３﹒０８元；成交約２４６４萬股，涉資７４３７萬元，主動買盤６４％。

波司登早前宣布董事授權公司回購不超過８月２６日已發行股份總數的１０％。董事會於

１２月２０日正式決議行使股份購回授權於公開市場購回股份。公司將以現有的可動用現金儲備

為建議購回股份提供資金。

現時，恆生指數報２７８８９點，升１８點或升０﹒０７％，主板成交１７６﹒６７億元。

國企指數報１１０４０點，升９點或升０﹒０９％。

上證綜合指數報３００５點，升不足１點，成交６９０﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１０２３３點，升４點，成交１０８０﹒２１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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波司登 （０３９９８） ３﹒０５元 升４﹒４５％

新秀麗 （０１９１０） １８﹒４８元 升２﹒６７％

申洲國際（０２３１３） １０９﹒２０元 升１﹒５８％

特步國際（０１３６８） ４﹒１７元 升１﹒４６％

３６１度（０１３６１） １﹒４０元 升１﹒４５％

裕元集團（００５５１） ２３﹒４０元 升０﹒８６％

李寧 （０２３３１） ２４﹒５０元 升０﹒８２％

安踏體育（０２０２０） ７３﹒９５元 升０﹒２０％

滔搏 （０６１１０） ８﹒９６元 跌０﹒４４％

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（ｆｚ）

