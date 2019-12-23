【駐京專電】中央農村工作會議召開，加大農村基建力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》中央農村工作會議２０日至２１日在北京

召開，研究部署２０２０年「三農」工作。

會議指出，明年是全面建成小康社會收官之年，要對標對表全面建成小康社會目標，堅決如

期完成脫貧攻堅任務，堅決補上全面小康「三農」領域短板。

會議討論了《中共中央、國務院關於抓好「三農」領域重點工作確保如期實現全面小康的意

見（討論稿）》。按照慣例，這一討論稿經討論修改後，很可能就形成了２０２０年中央一號文

件。每年的中央一號文件基本都會在１月底２月初公佈。

會議還指出，全面建成小康社會，最突出的短板在「三農」。要加大農村基礎設施建設力度

，提高農村供水保障水平，扎實搞好農村人居環境整治，提高農村教育質量，加強農村基層醫療

衛生服務，加強農村社會保障，改善鄉村公共文化服務，治理農村生態環境突出問題。

在抓好糧食生產方面，會議要求強化糧食安全省長責任制考核，加大對產糧大縣的獎勵和支

持力度，進一步完善農業補貼政策，保障農民種糧基本收益，穩住糧食播種面積，穩定糧食產量

。此外，會議要求要加快恢復生豬生產，全面落實省負總責和「菜籃子」市長負責制，落實扶持

生豬生產的各項政策措施。

農業農村部部長韓長賦對此進行解讀稱，確保明年穀物面積穩定在１４﹒２億畝以上，口糧

面積穩定在８億畝以上，糧食總產量穩定在１﹒３萬億斤以上。

