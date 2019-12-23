【駐京專電】支持民企改革意見出爐，完善直接融資制度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院２２日發布《關於營造更好發展環

境支持民營企業改革發展的意見》，提出優化公平競爭的市場環境，進一步放開民營企業市場准

入，並提出一系列有針對性的舉措，完善精准有效的政策環境，包括完善民營企業直接融資支持

制度、健全銀行業金融機構服務民營企業體系、進一步減輕企業稅費負擔等。《意見》提出，完

善股票發行和再融資制度，提高民營企業首發上市和再融資審核效率。



＊在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點領域放開競爭性業務＊



對於進一步放開民營企業市場准入，《意見》提出，深化「放管服」改革，進一步精簡市場

准入行政審批事項，不得額外對民營企業設置准入條件。全面落實放寬民營企業市場准入的政策

措施，持續跟蹤、定期評估市場准入有關政策落實情況，全面排查、系統清理各類顯性和隱性壁

壘。在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點行業和領域，放開競爭性業務，進一步引入市場

競爭機制。支持民營企業以參股形式開展基礎電信運營業務，以控股或參股形式開展發電配電售

電業務。支持民營企業進入油氣勘探開發、煉化和銷售領域，建設原油、天然氣、成品油儲運和

管道輸送等基礎設施。支持符合條件的企業參與原油進口、成品油出口。在基礎設施、社會事業

、金融服務業等領域大幅放寬市場准入。上述行業、領域相關職能部門要研究制定民營企業分行

業、分領域、分業務市場准入具體路徑和辦法，明確路線圖和時間表。



＊積極鼓勵符合條件的民企在科創板上市＊



對於完善民營企業直接融資支持制度，《意見》提出，完善股票發行和再融資制度，提高民

營企業首發上市和再融資審核效率。積極鼓勵符合條件的民營企業在科創板上市。深化創業板、

新三板改革，服務民營企業持續發展。支持服務民營企業的區域性股權市場建設。支持民營企業

發行債券，降低可轉債發行門檻。在依法合規的前提下，支持資管產品和保險資金通過投資私募

股權基金等方式積極參與民營企業紓困。鼓勵通過債務重組等方式合力化解股票質押風險。積極

吸引社會力量參與民營企業債轉股。



＊支持發展以中小微民企為主要服務對象的中小金融機構＊



在健全銀行業金融機構服務民營企業體系方面，《意見》提出，進一步提高金融結構與經濟

結構匹配度，支持發展以中小微民營企業為主要服務對象的中小金融機構。深化聯合授信試點，

鼓勵銀行與民營企業構建中長期銀企關係。健全授信盡職免責機制，在內部績效考核制度中落實

對小微企業貸款不良容忍的監管政策。強化考核激勵，合理增加信用貸款，鼓勵銀行提前主動對

接企業續貸需求，進一步降低民營和小微企業綜合融資成本。

《意見》提出，切實落實更大規模減稅降費，實施好降低增值稅稅率、擴大享受稅收優惠小

微企業範圍、加大研發費用加計扣除力度、降低社保費率等政策，實質性降低企業負擔。建立完

善監督檢查清單制度，落實涉企收費清單制度，清理違規涉企收費、攤派事項和各類評比達標活

動，加大力度清理整治第三方截留減稅降費紅利等行為，進一步暢通減稅降費政策傳導機制，切

實降低民營企業成本費用。既要以最嚴格的標準防範逃避稅，又要避免因為不當徵稅影響企業正

常運行。

