【駐滬專電】上金所延長銀行間黃金詢價市場交易時間

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海黃金交易所發布公告稱，計劃於

２０２０年１月２日起延長銀行間黃金詢價市場交易時間，延長後的交易時間為９：３０至

１９：３０。

其中，期限為Ｔ＋０的產品須在當日１５：００前完成交易，並在１５：３０前完成交易確

認；其他期限產品的交易時間延長至１９：３０，交易確認時間延長至２０：００。

此外，為滿足市場交易需求，上海黃金交易所還將於１月２日在銀行間黃金詢價市場推出線

上經紀和詢價協商功能。

