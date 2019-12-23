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23/12/2019 10:51

【駐滬專電】上金所延長銀行間黃金詢價市場交易時間

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海黃金交易所發布公告稱，計劃於
２０２０年１月２日起延長銀行間黃金詢價市場交易時間，延長後的交易時間為９：３０至
１９：３０。
　　其中，期限為Ｔ＋０的產品須在當日１５：００前完成交易，並在１５：３０前完成交易確
認；其他期限產品的交易時間延長至１９：３０，交易確認時間延長至２０：００。
　　此外，為滿足市場交易需求，上海黃金交易所還將於１月２日在銀行間黃金詢價市場推出線
上經紀和詢價協商功能。

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