《午市前瞻》人行放水港股或借機夾淡倉，２８５００點料見阻力

《經濟通通訊社２３日專訊》中美貿戰氣氛緩和，美國總統特朗普表示與國家主席習近平舉

行「一次非常良好的通話」；另外，英國脫歐進展樂觀，外圍股市全線造好，美股再創新高。今

早港股高開１５３點，報２８０２４點，重上兩萬八大關，亦是半日最高位。惟後力不足，恆指

由升轉跌，最低見２７８３０點，跌４１點。其後，醫藥股及出口股領跑藍籌，恆指再度轉向，

最終半日收報報２７８８９點，升１７點或升０﹒０６％，主板成交３６０﹒７９億元。國企指

數報１１０３６點，升６點或升０﹒０６％。

Ａ股兩市偏軟。上證綜合指數報２９９０點，跌１４點或跌０﹒４７％，成交

１３２２﹒５６億元人民幣。深證成份指數報１０１７７點，跌５２點或跌０﹒５１％，成交

１９８９﹒５８億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）計劃明年在歐洲投資逾百億，半日軟０﹒１１％，報

３７４﹒８元；港交所（００３８８）跌０﹒４７％，報２５５﹒２元；友邦（０１２９９）微

升０﹒０６％，報７９﹒９５元；銀保監考慮小幅調整資管政策，建行（００９３９）升

０﹒６％，報６﹒６６元；平保（０２３１８）則滑０﹒３３％，報９１﹒５元；中移動

（００９４１）跌０﹒５５％，報６３﹒６元。

另外，聯通（００７６２）公布上月移動出帳用戶淨減８５﹒６萬戶至３﹒２１億戶，半日

挫１﹒９３％，報７﹒１１元，為半日表現最差藍籌。



＊再有新藥獲批，中生領跑藍籌＊



中生製藥（０１１７７）旗下抗血栓藥獲國家藥監局頒發註冊批件，半日漲２﹒２３％，報

１１元，為半日表現最好藍籌。其他醫藥股亦跟升，國藥（０１０９９）揚１﹒８％，報

２８﹒２５元；石藥（０１０９３）走高１﹒８６％，報１８﹒５８元；麗珠醫藥（０１５１３

）升１﹒３５％，報２２﹒６元；石四藥（０２００５）踢高１﹒６１％，報６﹒３１元。

臨近聖誕及春節假期，食品股再有追捧。旺旺（００１５１）揚０﹒４１％，報７﹒３１元

，見年半高；康師傅（００３２２）獲大和升目標價一成半，微升０﹒１５％，報

１３﹒１元；青島啤酒（００１６８）漲１﹒３８％，報５１﹒３元；潤啤（００２９１）走高

０﹒８２％，報４３﹒１元；統一企業（００２２０）升０﹒７３％，報８﹒３１元。

科網股亦半日造好。傳阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服已入股越南電子錢包

ｅＭｏｎｋｅｙ，半日漲０﹒８７％，報２０８﹒８元；金山軟件（０３８８８）分拆金山雲美

國上市，揚１﹒１％，報１８﹒４２元；家鄉互動（０３７９８）升１﹒４９％，報２﹒７２元

；同程藝龍（００７８０）踢高３﹒０６％，報１２﹒７８元；美團點評（０３６９０）則跌０

﹒８８％，報１０１﹒１元。



＊中美貿易氣氛好，出口股普漲＊



美國總統特朗普上周五與國家主席習近平通電話後表示，目前正安排正式簽署貿易協議的事

宜，出口股造好。申洲國際（０２３１３）揚０﹒９３％，報１０８﹒５元；創科實業

（００６６９）升０﹒４８％，報６３元；耐世特（０１３１６）升０﹒４３％，報７﹒０４元

；敏華控股（０１９９９）漲２﹒９７％，報５﹒５５元；萬洲國際（００２８８）走高

１﹒６７％，報７﹒９元。

手機股個別發展。舜宇光學（０２３８２）暫連跌五日，半日跌０﹒９４％，報１３７﹒３

元；通達集團（００６９８）獲券商唱好主要客戶增採購，急漲１４﹒２９％，報０﹒８８元；

高偉電子（０１４１５）亦漲６﹒９％，報１﹒８６元；丘鈦科技（０１４７８）升

１﹒０８％，報１３﹒１元；瑞聲科技（０２０１８）走高１﹒２３％，報６５﹒８５元。

此前大行麥格理報告指，預計２０２０年內房政策環境穩定，首選推薦金茂

（００８１７）、中海外（００６８８）及龍湖地產（００９６０）。金茂半日升０﹒３４％，

報５﹒８２元，盤中高見５﹒８８元，創上市新高；中海外軟０﹒１７％，報２９﹒５５元；龍

湖集團亦偏軟０﹒２８％，報３５元；中國恆大（０３３３３）揚０﹒７３％，報２０﹒８元；

龍光地產（０３３８０）漲１﹒２７％，報１２﹒８元。



＊鄧聲興：石藥百天線見支持，現價買入短炒＊



中美簽署貿議前景樂觀，英國下議院通過脫歐協議，美股三大指數再破頂，外圍帶動港股高

開１５３點報２８０２４，惟及後由升轉跌。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向《經濟

通通訊社》表示，港股上兩周累升近１４００點，近期亦沒重大利好消息，加上臨近節日假期，

港股稍微整固乃正常表現。但他提醒，近期市場氣氛漸好，以及內地政府上周連續開展ＭＬＦ（

中期借貸便利）及逆回購的「放水」行為，故不排除大市突然夾上「殺」淡倉。故此，他認為本

周港股２７６００點有支持，甚至有機會上望２８５００點。

近期藥品股受內地政府「帶量採購」的降價政策影響，股價普遍出現較深回調。鄧聲興認為

，藥股可以「短炒」，當中較看好石藥。他指該股的治療高血壓的新藥ＣＯＮＪＵＰＲＩ（馬來

酸左旋氨氯地平）片劑，獲美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）批准上市申請，反映其穩固的基

本面及盈利能力。再者，他指石藥於百天線（約１６﹒９４５元）有支持，建議現價入，目標價

１９﹒５元，跌穿五十天線（約１９﹒９０５元）止蝕。（ｋｓ、ｆｚ）

