【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒６億人幣，買建行小米沽美團舜宇

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普指，與中國國家主席習近平進行非常好的電話

會談，目前正安排正式簽署貿易協議的事宜。美股上周五（２０日）破頂，港股今早高開１５３

點報２８０２４點，重上兩萬八關口，惟已是全日最高位。然而，港股高處不勝寒，之後拾級而

下，一度倒跌４１點２７８３０點。最終收報２７９０６，升３５點或升０﹒１３％。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒６３億元人民幣減少近２２％。北水淨買入最多的個股

依次是建行（００９３９）、小米（０１８１０）、工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是

美團（０３６９０）、舜宇（０２３８２）、中芯（００９８１）。主板成交６５５﹒５１億元

減少近三成，其中港股通成交１０７﹒５３億元，佔總成交１６﹒４％。



＊維持掃入內銀股，低吸力買波司登＊



北水維持力買內銀股，建行及工行淨買入淨額分別約６億元及１﹒９億元，股價分別收升

０﹒９１％報６﹒６８元，以及跌０﹒１７％收５﹒９７元。

北水上日（２０日）淨買入美團４４００萬元，今日淨沽出逾３億元，未見特別原因。美團

收跌０﹒９８％報１０１元。

波司登（０３９９８）上日遭北水淨沽出約５７００萬元，今日轉為淨買入約１億元。該股

全日急升８﹒２２％報３﹒１６元。該公司公布擬行使授權於公開市場購回股份，最多佔股本一

成。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ５．９６

小米集團（０１８１０） １．９６

工商銀行（０１３９８） １．９０

中國銀行（０３９８８） １．６４

中國神華（０１０８８） １．０８



淨沽出最多港股：

美團點評（０３６９０） －３．１２

舜宇光學（０２３８２） －２．７４

中芯國際（００９８１） －１．９６

萬洲國際（００２８８） －０．２０

中興通訊（００７６３） －０．１５

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（ｅｃ）

