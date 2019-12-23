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23/12/2019 18:12

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１４﹒６億人幣，買建行小米沽美團舜宇

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普指，與中國國家主席習近平進行非常好的電話
會談，目前正安排正式簽署貿易協議的事宜。美股上周五（２０日）破頂，港股今早高開１５３
點報２８０２４點，重上兩萬八關口，惟已是全日最高位。然而，港股高處不勝寒，之後拾級而
下，一度倒跌４１點２７８３０點。最終收報２７９０６，升３５點或升０﹒１３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１４﹒６３億元人民幣減少近２２％。北水淨買入最多的個股
依次是建行（００９３９）、小米（０１８１０）、工行（０１３９８）；淨賣出最多的依次是
美團（０３６９０）、舜宇（０２３８２）、中芯（００９８１）。主板成交６５５﹒５１億元
減少近三成，其中港股通成交１０７﹒５３億元，佔總成交１６﹒４％。

＊維持掃入內銀股，低吸力買波司登＊

　　北水維持力買內銀股，建行及工行淨買入淨額分別約６億元及１﹒９億元，股價分別收升
０﹒９１％報６﹒６８元，以及跌０﹒１７％收５﹒９７元。
　　北水上日（２０日）淨買入美團４４００萬元，今日淨沽出逾３億元，未見特別原因。美團
收跌０﹒９８％報１０１元。
　　波司登（０３９９８）上日遭北水淨沽出約５７００萬元，今日轉為淨買入約１億元。該股
全日急升８﹒２２％報３﹒１６元。該公司公布擬行使授權於公開市場購回股份，最多佔股本一
成。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　５．９６　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　１．９６　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　１．９０　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　１．６４　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　　１．０８　　　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－３．１２　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　－２．７４　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　－１．９６　
　　萬洲國際（００２８８）　　　　　－０．２０　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　－０．１５　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｃ）

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