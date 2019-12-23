《美元走勢－羅明立》美匯短線若未突破整固區間，後市恐反復向下

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒５３ １０９﹒３５ １０９﹒４３

歐元╱美元 １﹒１０８６ １﹒１０７１ １﹒１０７７

英鎊╱美元 １﹒３０２４ １﹒２９８６ １﹒２９８８

美元╱瑞郎 ０﹒９８２８ ０﹒９８０８ ０﹒９８２５

美元╱港元 ７﹒８００３ ７﹒７８５５ ７﹒７９４０

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《美元走勢》美國經濟增長穩健，第三季年率化國內生產總值終值為增長２﹒１％，個人和

企業支出被上修。期內個人消費支出（ＰＣＥ）價格指數按季上升１﹒５％，撇除食品及能源價

格之核心ＰＣＥ價格指數按季增長２﹒１％，符合預期。中美貿談及英國脫歐明朗化，帶動投資

氣氛改善，降低了美元的吸引力。

美匯指數初步支持位於９７﹒２０，下一步支持位於９６﹒６０；初步阻力位於９７﹒８５

，下一步阻力位於９８﹒５５。技術走勢上，美匯指數正在調整早前升勢，短線倘若未能突破整

固區間，後市可能會反復向下。

日本１１月全國消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升０﹒５％，符合市場預期，較前值上升

０﹒３個百分點，為四個月以來最高，主要受食品價格及房屋支出上升所帶動。同期，扣除食品

及能源的全國核心ＣＰＩ按年則上升０﹒８％，略高於市場預期及前值的０﹒７％，是２０１６

年４月以來最大升幅。反映日本政府上調消費稅及風災後重建效應正逐步反映於通脹之上，惟該

升幅距離央行制定的２％目標仍相當遙遠。美元兌日元重要支持位於１０８﹒５０，短線很大機

會在１０８﹒５０╱１１０﹒５０上落，可短炒波幅。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１００ １﹒１２３０ １﹒１０５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３０００ １﹒３２２０ １﹒２９４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

