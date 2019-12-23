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即市新聞

23/12/2019 16:29

《美元走勢－羅明立》美匯短線若未突破整固區間，後市恐反復向下

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒５３　　　１０９﹒３５　　　１０９﹒４３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８６　　　１﹒１０７１　　　１﹒１０７７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２４　　　１﹒２９８６　　　１﹒２９８８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８２８　　　０﹒９８０８　　　０﹒９８２５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８００３　　　７﹒７８５５　　　７﹒７９４０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國經濟增長穩健，第三季年率化國內生產總值終值為增長２﹒１％，個人和
企業支出被上修。期內個人消費支出（ＰＣＥ）價格指數按季上升１﹒５％，撇除食品及能源價
格之核心ＰＣＥ價格指數按季增長２﹒１％，符合預期。中美貿談及英國脫歐明朗化，帶動投資
氣氛改善，降低了美元的吸引力。
　　美匯指數初步支持位於９７﹒２０，下一步支持位於９６﹒６０；初步阻力位於９７﹒８５
，下一步阻力位於９８﹒５５。技術走勢上，美匯指數正在調整早前升勢，短線倘若未能突破整
固區間，後市可能會反復向下。
　　日本１１月全國消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升０﹒５％，符合市場預期，較前值上升
０﹒３個百分點，為四個月以來最高，主要受食品價格及房屋支出上升所帶動。同期，扣除食品
及能源的全國核心ＣＰＩ按年則上升０﹒８％，略高於市場預期及前值的０﹒７％，是２０１６
年４月以來最大升幅。反映日本政府上調消費稅及風災後重建效應正逐步反映於通脹之上，惟該
升幅距離央行制定的２％目標仍相當遙遠。美元兌日元重要支持位於１０８﹒５０，短線很大機
會在１０８﹒５０╱１１０﹒５０上落，可短炒波幅。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１００　　　１﹒１２３０　　　１﹒１０５０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒３２２０　　　１﹒２９４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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