２０１９年快將完結，旅發局擬斥資１０００萬元以全新形式舉行除夕倒數活動，更藉網上
平台，首辦全民參與的除夕倒數大抽獎，將送出逾４００萬元獎品，包括壓軸大獎送出國泰航空
４０張來回香港至任何航點的機票，更有３０部ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ。
本港居民及在港旅客只要於大除夕當晚，登記簡單個人資料即可參加，２萬名幸運兒更可在
「即玩即贏抽獎遊戲」即時贏取１００元超市現金券，旅發局盼以大抽獎讓全城同步開心迎接新
一年。《香港經濟日報》
23/12/2019 08:27
【本港經濟】旅發局擬斥資千萬元辦除夕倒數大抽獎
２０１９年快將完結，旅發局擬斥資１０００萬元以全新形式舉行除夕倒數活動，更藉網上
平台，首辦全民參與的除夕倒數大抽獎，將送出逾４００萬元獎品，包括壓軸大獎送出國泰航空
４０張來回香港至任何航點的機票，更有３０部ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ。
本港居民及在港旅客只要於大除夕當晚，登記簡單個人資料即可參加，２萬名幸運兒更可在
「即玩即贏抽獎遊戲」即時贏取１００元超市現金券，旅發局盼以大抽獎讓全城同步開心迎接新
一年。《香港經濟日報》
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