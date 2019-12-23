【本港經濟】旅發局擬斥資千萬元辦除夕倒數大抽獎

２０１９年快將完結，旅發局擬斥資１０００萬元以全新形式舉行除夕倒數活動，更藉網上

平台，首辦全民參與的除夕倒數大抽獎，將送出逾４００萬元獎品，包括壓軸大獎送出國泰航空

４０張來回香港至任何航點的機票，更有３０部ｉＰｈｏｎｅ １１ Ｐｒｏ Ｍａｘ。

本港居民及在港旅客只要於大除夕當晚，登記簡單個人資料即可參加，２萬名幸運兒更可在

「即玩即贏抽獎遊戲」即時贏取１００元超市現金券，旅發局盼以大抽獎讓全城同步開心迎接新

一年。《香港經濟日報》

