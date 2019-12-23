【通烏門】電郵揭特烏總統通話後，即向國防部查援助細節

美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基通話後數小時，即向國防部查問美國對烏克蘭援助細

節。

調查組織Ｃｅｎｔｅｒ ｆｏｒ Ｐｕｂｌｉｃ Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ引述美國《信息自由

法》，向法庭申請要求頒令美國政府必須公布通烏門相關資料，獲法庭接納，國防部被逼公開一

批文件，包括一封由白宮行政管理和預算辦公室（ＯＭＢ）官員達菲（Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｄｕｆｆｅｙ）發予國防部的電郵。《香港經濟日報》

