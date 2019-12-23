【貿易休戰】萊特希澤：料下月初簽首階段貿協

美國商務部長羅斯（Ｗｉｌｂｕｒ Ｒｏｓｓ）上周五（２０日）接受彭博電台和電視採訪

時表示，現在花時間的是文本的繙譯工作。他表示，經過了長時間、艱苦的談判才走到了這一步

，希望確保今後不會有混淆。

他又預計這份８６頁的協議將由自己與中國國務院副總理劉鶴於１月初，在華盛頓簽署，文

本屆時會公之於眾，他並預計，協議將在簽署３０天後生效。《香港經濟日報》

