【紓困措施】陳茂波：九成信貸擔保啟動，過去一周已收數十宗申請

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波於網誌中表示，９月政府決定透過按揭證券

公司推出「九成信貸擔保產品」，透過政府提供九成擔保，協助企業最多可向銀行借６００萬元

。計劃於１２月初獲立法會財務委員會通過後，於上周正式啟動，於一個星期內，銀行已接獲數

十宗申請。

陳茂波稱，有企業在首日遞交資料，三天後便已獲批貸款。據悉首家獲批貸款的企業是一家

只有五名員工的典型微企，市場對這個新產品的初步反應正面，已有超過２０家貸款機構表示有

興趣參與，個別銀行更以回贈擔保費、豁免手續費及開戶費等作推廣。



＊業界憂新年過後可能出現結業潮＊



他又表示，不少業界人士反映，現時很多企業都是咬緊牙關、吃力地維持經營。業界擔心若

市況未能迅速改善，新年過後將可能出現結業潮。在過去１２個月，破產欠薪保障基金已合共接

獲近３０００宗申請，申請數目最多的五個行業分別為建造（１１５８宗）、餐飲服務（７１６

宗）、零售業（２３３宗）、進出口貿易（２２０宗）及其他個人服務活動（８０宗）。

暴力衝擊、針對商店及商場的刑事毀壞等，對本港社會和經濟帶來實質破壞，也損害到就業

市場。本港最新失業率惡化至３﹒２％（９月至１１月），較第二季上升了０﹒４個百分點。零

售、住宿及膳食服務業受打擊最大，合計失業率由第二季的３﹒９％顯著上升至５﹒２％，是三

年以來的高位。失業人數急增了６０００人，達３﹒１６萬人，佔整體失業人數約兩成半。其中

，單是餐飲服務業的失業率便高達６﹒２％，相等於約１﹒５萬多人失業，是八年來最高。

他續指，聖誕新年快到，無論過去這段日子曾經有過什麼分歧，希望大家也讓自己和社會有

喘息的空間，透過對話、互相理解、面向未來、共同探索，找到出路。（ｂｉ）

