《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布，預留５０００萬元推出為期６個月的「綠色生活本
地遊」計劃，支援旅遊業。本港持牌旅行社在下月１日起，每接待一名本地遊客參加本地綠色旅
遊，就可獲１００元資助，每間旅行社最多可獲５萬元資助。
商務及經濟發展局長邱騰華表示，獲取資助條件簡單，旅行社要安排旅客到計劃指定的綠色
景點，期間要聘用領隊及導遊，並要在行程中安排交通及食肆，希望可同時協助相關行業。
（ｃｗ）
23/12/2019 11:39
【紓困措施】政府推出綠色生活本地遊計劃，每位接待資助１００元
《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布，預留５０００萬元推出為期６個月的「綠色生活本
地遊」計劃，支援旅遊業。本港持牌旅行社在下月１日起，每接待一名本地遊客參加本地綠色旅
遊，就可獲１００元資助，每間旅行社最多可獲５萬元資助。
商務及經濟發展局長邱騰華表示，獲取資助條件簡單，旅行社要安排旅客到計劃指定的綠色
景點，期間要聘用領隊及導遊，並要在行程中安排交通及食肆，希望可同時協助相關行業。
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