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23/12/2019 11:57

【本港樓市】港鐵日出康城第１２期項目暫收１２意向，新地等有份

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１２期項目今日下午截
收發展意向。據現場所見，暫收１２份意向書，包括中海外（００６８８）、新地
（０００１６）、華懋、會德豐（０００２０）、建灝地產、南豐集團。
　　今次是港鐵今年推出的第３個項目，位於商場上蓋，港鐵康城站南面，最高可建住宅樓面面
積約９６﹒１萬平方呎，提供不多於２０００個單位。綜合市場預測，項目連同補地價估值介乎
４８億至６２億元，每呎樓面地價約５０００至６５００元。（ｙｗ）

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