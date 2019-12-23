《經濟通通訊社２３日專訊》香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔表示，上周一
（１６日）正式推出九成信貸擔保計劃後，至今已共接獲３０多宗申請，當中亦有申請已獲批，
形容市場反應正面。他指出，參與計劃的５間銀行態度積極，現時亦有其他銀行對計劃有興趣，
正與他們商討。他又指，承諾會在收到中小企申請後的三個工作天內批核。
商務及經濟發展局局長邱騰華表示，推出九成信貸擔保產品是回應中小微企的需求及請求，
期望可藉此為他們帶來應急作用，改善其現金流及調動資金的能力。（ｃｗ）
23/12/2019 12:09
【紓困措施】按證公司：推出九成信貸擔保首星期接獲３０多宗申請
《經濟通通訊社２３日專訊》香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔表示，上周一
（１６日）正式推出九成信貸擔保計劃後，至今已共接獲３０多宗申請，當中亦有申請已獲批，
形容市場反應正面。他指出，參與計劃的５間銀行態度積極，現時亦有其他銀行對計劃有興趣，
正與他們商討。他又指，承諾會在收到中小企申請後的三個工作天內批核。
商務及經濟發展局局長邱騰華表示，推出九成信貸擔保產品是回應中小微企的需求及請求，
期望可藉此為他們帶來應急作用，改善其現金流及調動資金的能力。（ｃｗ）
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