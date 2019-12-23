《經濟通通訊社２３日專訊》聖誕假期將至，短線資金趨緊，港元隔夜拆息重回２％以上水
平，報２﹒１９８２１厘，較上周五升０﹒２３８９２厘，終止三連跌。
與樓按相關的一個月拆息續回落，報２﹒６７５７１厘，較上周五跌０﹒００６４３厘，較
美元ＬＩＢＯＲ高５０基點。三個月拆息則走高至２﹒４３３０４厘。
長息方面，半年期拆息升至２﹒４２６７９厘，一年期拆息亦上揚至２﹒４３２３８厘。
港匯方面，今早在７﹒７９２８至７﹒７９９３區間上落。（ｂｉ）
23/12/2019 12:00
【港元利率】港元一個月拆息續回落，聖誕臨近隔夜息重回２厘以上
《經濟通通訊社２３日專訊》聖誕假期將至，短線資金趨緊，港元隔夜拆息重回２％以上水
平，報２﹒１９８２１厘，較上周五升０﹒２３８９２厘，終止三連跌。
與樓按相關的一個月拆息續回落，報２﹒６７５７１厘，較上周五跌０﹒００６４３厘，較
美元ＬＩＢＯＲ高５０基點。三個月拆息則走高至２﹒４３３０４厘。
長息方面，半年期拆息升至２﹒４２６７９厘，一年期拆息亦上揚至２﹒４３２３８厘。
港匯方面，今早在７﹒７９２８至７﹒７９９３區間上落。（ｂｉ）
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