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23/12/2019 17:16

【修例風暴】警方：平安夜尖沙咀遊行為非法集會，若有暴力即執法

　　《經濟通通訊社２３日專訊》警方在記者會上表示，明晚平安夜，警方將在尖沙嘴及港島部
分地區有特別交通安排。尖沙咀除九龍公園徑外不會封路，亦不會有大量警員在海濱一帶站崗。
如有突發事情，警方會迅速封路及調配人員，公共交通工具隨時會因應情況作調整。
　　警方指，留意到網上有人號召繼續遊行，警告這是非法集會，如發展成暴力場面，警方會嚴
厲執法。港島區內，銅鑼灣及蘭桂坊一帶部分路段將會視乎情況封路。

＊警方過去一周拘捕５２人，涉嫌非法集結等＊

　　油麻地最近發生兩劫案，有記者詢問是否警方忽略日常警力調配。警察公共關係科總警司郭
嘉銓回應稱，過去示威工作中的確需要大量人手，而年近歲末，絕不會疏忽於日常警務。警方補
充道，罪案與社會暴力風氣有關，以及有匪徒趁火打劫。有組織罪案及三合會調查科高級警司李
桂華表示，與去年比較，搶劫案升２８％，即往年每三日一宗，今年則隔日便有一宗；街頭行劫
上升４４％；車內盜竊上升３９﹒３％；偷車上升４４％，他指根據經驗，這是與社會風氣有關
，「大家見到暴力行為，不經不覺會參與咗。」
　　警方在過去一周拘捕５２人，包括４６男６女，年齡介乎１５至５３歲，被指涉嫌非法集結
、藏有攻擊性武器、公眾地方擾亂秩序行為及遊蕩等。警方上周五發射３發催淚彈、３發橡膠彈
、６發布袋彈、２發海綿彈；昨日發射２發橡膠彈；而過去一周有６名警員受傷，主要是昨日中
區行為中與示威者糾纏受傷。（ｔｆ）（ｚｚ）

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