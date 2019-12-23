【修例風波】警方：台匪劫案司法互助需法律基礎，否則不能移交

《經濟通通訊社２３日專訊》台灣林姓劫匪今年１０月在香港尖沙嘴打劫鐘錶行後，潛逃回
台後落網，但台港兩地沒有逃犯移交協議，港府稱此事「無法可依」，僅接受疑犯赴港投案。
警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，司法互助及移交逃犯要有法律基礎，如
果無法可依，則不能移交案件的證據。他表示，在一般情況下，香港可與其他執法機構，透過點
對點形式，或國際刑警組織交換情報。（ｔｆ）（ｚｚ）
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