【新股上市】傳京東物流或明年上市，集資最多１００億美元

《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述消息人士報道，中國電商巨企京東旗下京東物流已與

多家銀行就潛在的海外上市計劃進行初步討論，上市地點可能是香港或紐約，但時間和地點未有

最終定案。據了解，是次集資規模或達到８０億至１００億美元（約６２４億至７８０億港元）

。京東未有向媒體置評。

報道指，京東物流的目標估值是至少３００億美元（約２３４０億港元），預計明年第二季

選出安排ＩＰＯ的投行，所得資金將用於倉庫擴建及進行潛在收購。（ｃｗ）

