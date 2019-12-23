《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述消息人士報道，中國電商巨企京東旗下京東物流已與
多家銀行就潛在的海外上市計劃進行初步討論，上市地點可能是香港或紐約，但時間和地點未有
最終定案。據了解，是次集資規模或達到８０億至１００億美元（約６２４億至７８０億港元）
。京東未有向媒體置評。
報道指，京東物流的目標估值是至少３００億美元（約２３４０億港元），預計明年第二季
選出安排ＩＰＯ的投行，所得資金將用於倉庫擴建及進行潛在收購。（ｃｗ）
23/12/2019 18:25
【新股上市】傳京東物流或明年上市，集資最多１００億美元
《經濟通通訊社２３日專訊》外電引述消息人士報道，中國電商巨企京東旗下京東物流已與
多家銀行就潛在的海外上市計劃進行初步討論，上市地點可能是香港或紐約，但時間和地點未有
最終定案。據了解，是次集資規模或達到８０億至１００億美元（約６２４億至７８０億港元）
。京東未有向媒體置評。
報道指，京東物流的目標估值是至少３００億美元（約２３４０億港元），預計明年第二季
選出安排ＩＰＯ的投行，所得資金將用於倉庫擴建及進行潛在收購。（ｃｗ）
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