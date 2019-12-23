【本港樓市】仲量聯行：中環寫字樓市場上月空置率升至逾四年高位

《經濟通通訊社２３日專訊》仲量聯行發表研究報告指，本地社會運動和經濟不明朗因素持

續影響香港各個寫字樓市場，導致各區租賃活動疲弱，中環、灣仔╱銅鑼灣及尖沙咀等核心寫字

樓市場空置率均持續上升，中環市場自去年１０月以來每月均錄得負吸納量，上月空置率更升至

逾四年高位，達到３﹒５％。

仲量聯行續指，整體寫字樓租賃市場錄約９﹒２萬平方呎的負吸納量，導致整體空置率升至

５﹒９％。１１月寫字樓租金跌勢持續，每月平均租金按月下跌０﹒６％至每平方呎７３﹒９港

元。仲量聯行預計儘管需求有所下降，本港寫字樓租賃市場仍可於今年錄得逾１００萬平方呎的

淨吸納量。

仲量聯行商業部主管鮑雅歷（Ａｌｅｘ Ｂａｒｎｅｓ）表示，月內，租戶紛紛於區內尋求

更具成本效益的辦公地點，而租賃活動亦主要受這個趨勢所主導。除了租戶繼續傾向在中環區內

物色更物有所值的辦公地點外，港島東和九龍東等非核心區市場空置率亦見下跌。

仲量聯行大中華區和香港研究部主管黃志輝表示，由於內外環境因素繼續影響投資氣氛，寫

字樓投資市場持續淡靜。最近成交的數個單位均以折讓價售出。不過，鑑於香港樓市在受壓的情

況下仍能維持穩健，故現時大部份潛在買家均持觀望態度。黃氏預計，明年本港寫字樓投資市場

將聚焦具增值潛力的物業。（ｂｎ）

