《小傳日記》魚缸試上二萬八，假前再把高位刷

《小傳日記》近排花旗國同神州氣氛緩和，花旗國總統侵侵表示與神州主席習大大通話良好

；另外，米字國「脫歐」亦都有進展，上周五（２０日）外圍魚缸全線造好。今早（２３日）香

江魚缸醒目高開１５３點報２８０２４點，重上兩萬八大關，亦是全日最高水位，亦係近五個月

高位。可惜只係曇花一現，之後魚缸腳仔軟，由升轉跌，最低見２７８３０點倒跌４１點。但係

，醫藥佬同出口佬齊齊撐市，魚缸再度轉向，最終收報２７９０６點，升３５點，主板成交

６５５﹒５１億銀減少３０巴仙。國企指數報１１０５２點，升２２點。

Ａ場兩市偏軟，上證綜合指數報２９６２點，跌４２點。深證成分指數報１００５６點，跌

１７３點。兩市合計成交５３７２﹒０８億人仔口減少逾７巴仙。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）要走向國際，計劃明年喺歐洲投資百億美金，全日揚

近１巴仙，報３７７﹒８銀；生發發（００３８８）軟不足半巴仙，報２５５﹒８銀；友邦

（０１２９９）跌近１巴仙，報７９﹒２銀；神州銀保監話考慮小幅調整資管政策，建行

（００９３９）漲近１巴仙，報６﹒６８銀；平保（０２３１８）則滑近１巴仙，報９１﹒１銀

；神州移動（００９４１）走低近半巴仙，報６３﹒７銀。

另外，神聯通（００７６２）出上月移動出帳用戶少咗８５﹒６萬戶，全日蒸發逾１巴仙，

報７﹒１７銀，為全日表現最差藍戰士。



＊新藥品獲批中生上樓梯，節日就快來旺旺向上抬＊



上禮拜五中生製藥（０１１７７）旗下抗血栓藥「替格瑞洛片」獲神州藥監管局獲批，呢下

今日幫班藥佬打咗支強心針，好多都彈返起身。中生製藥抽高逾２巴仙報１１﹒０２銀，係升幅

最好藍戰士及國指股；石藥（０１０９３）亦起飛２巴仙，報１８﹒６２銀；石四藥

（０２００５）踼高超過２巴仙，報６﹒３６銀；華潤醫藥（０３３２０）彈起近２巴仙，報

７﹒１１銀；康哲藥業（００８６７）跳高逾１巴仙，報１１﹒０８銀。

聖誕節後日（２５日）就係，Ｄ食品佬繼續大炒特炒！旺旺（００１５１）升高１巴仙，報

７﹒３５銀，盤中見７﹒３７銀創一年半高；周黑鴨（０１４５８）炒高近２巴仙收５﹒８５銀

；統一企業（００２２０）漲逾１巴仙報８﹒３５銀；康師傅（００３２２）彈起約１巴仙，報

１３﹒２銀；達利食品（０３７９９）走高約１巴仙，報５﹒８銀。



＊侵侵又發功出口佬價几衝，通達獲加持街坊齊飛馳＊



侵侵上個禮拜五話，同習大大電話會談良好，仲安排緊正式簽署貿易協議嘅事。商務部部長

羅斯都加把嘴，話雖然佢地簽嘅只係第一階段協議，不過就意味所有經濟領域就即刻會有巨大改

善喎。今日出口佬開心豬，敏華（０１９９９）收彈逾３巴仙，報５﹒５６銀。創科

（００６６９）早段都跳過逾２巴仙，不過午後升幅收窄，反跌２亳子報６２﹒５銀。敏實集團

（００４２５）都表現唔錯，全日爬高逾１巴仙，報２７﹒７銀。偉易達（００３０３）就跣腳

跌近三巴仙，報７６﹒８５元。

對貿易戰形勢敏感嘅仲有一眾手機設備股，通達集團（００６９８）今日最威，有證券商國

元國際加持，話預期佢嘅主要客戶包括南韓「三叔」、花旗國Ａｐｐｌｅ同神州ｖｉｖｏ嘅訂單

有望持續增長，帶動公司收入和毛利率改善，仲可以喺出年重返快速增長軌道添。結果佢全日彈

近兩成，收報０﹒９１銀。高偉電子（０１４１５）都做得唔錯，跳高逾８巴仙，報１﹒８８銀

。至於信利國際（００７３２）因為子公司還返９億銀債，今日大收逾６巴仙漁人之利，收報

１﹒２１銀。手機孖寶瑞聲（０２０１８）升超半巴仙，報６５﹒４５銀；舜宇（０２３８２）

則軟半巴仙，報１３７﹒９銀。



＊科網各自走升夠要抖抖，水泥佬襟撈海螺創新高＊



科網股就個別發展，金山軟件（０３８８８）話要拆咗旗下金山雲喺花旗國嘅證券交易所上

市，今日就輕彈近２巴仙，收報１８﹒５２銀。傳阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服已入股

越南電子錢包ｅＭｏｎｋｅｙ，升近１巴仙收報２０８﹒４銀，盤中見２１０﹒２銀上市新高。

同程藝龍（００７８０）踢高３巴仙，報１２﹒７８銀。家鄉互動（０３７９８）則升超過２巴

仙，報２﹒７４銀，創上市新高。美團點評（０３６９０）回落１巴仙，報１０１銀。

神州水泥價格再飆高，一班水泥佬都有著數。海螺水泥（００９１４）最勁，收彈逾２巴仙

，報５４﹒２銀，盤中最高見５４﹒７銀，創上市新高，仲做咗國指股升幅榜亞軍。祖國建材

（０３３２３）今日都跳起近２巴仙報７﹒７９銀連升兩日。華潤水泥（０１３１３）就微升近

１巴仙，報９﹒６３銀。請請！



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