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23/12/2019 11:07

【貿易休戰】美國總統特朗普：中美正安排正式簽署貿易協議

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普上周五（２０日）指，與中國國家主席習近平
進行非常好的電話會談，目前正安排正式簽署貿易協議的事宜。
　　特朗普亦在社交媒體指，中國已經開始大規模採購美國農產品及更多商品，又稱期間亦討論
北韓和香港等問題。
　　另外，美國商務部部長羅斯上周五接受彭博訪問時表示，中美最近達成的貿易協議不是最終
的總協議，而是僅第一階段協議，不過協議意味著所有經濟領域立即有巨大改善。
　　他強調，美國特別想解決農業問題，因為中國針對關稅而採取的報復措施正令美國受到不公
平的懲罰。（ａｌ）

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